Тривале носіння маски шкідливе для здоров’я, – лікар-інфекціоніст



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У масці, яку людина носить багато годин, мікроби розмножуються і чудово почуваються

Коли людина носить медичну маску багато годин, то сама маска стає розсадником мікробів

Тривале носіння маски може викликати головний біль, брак кисню, зниження імунітету. Це підтвердив лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв в інтерв’ю виданню Прочерк.

«Ми, інфекціоністи (як і хірурги), постійно носимо маски. Але це медичні маски (тобто зроблені зі спеціального матеріалу, гіпоалергенні і т.д.), і ми чітко знаємо, скільки і як їх носити. А зараз ми, певно, вперше за історію людства зіткнулися з ситуацією, коли всі люди змушені носити маски», – сказав Юрій Жигарєв.

Лікар зазначив, що дуже важливо, з якого матеріалу шиють маски. «Всі медичні маски, які ми, лікарі, використовували, відповідали технічним вимогам, а зараз маски створюються взагалі незрозуміло з чого, без усілякої сертифікації, – такого в нас ніколи раніше не було», – сказав Жигарєв. Він зауважив, що в масках з синтетики люди у спеку пітніють і душаться.

Медик також наголосив, що маску треба носити правильно – носити дві, максимум три години, а потім зняти і викинути, якщо вона одноразова, або випрати і випрасувати, якщо вона багаторазова. «Коли людина носить медичну маску багато годин, то сама маска стає розсадником мікробів. Адже ми з кожним видихом віддихаємо мільйони мікробів, і коли вони всі скупчуються на масці – особливо зараз, коли такі погодні умови, спека, піт і все інше – то ця маска перетворюється просто на чашку Петрі (неглибока посудина циліндричної форми, зроблена з пластмаси або скла. Широко використовується для дослідів у біології для клітинної культури, котра може бути культурою клітин бактерій, тварин, рослин або грибів, ред), в якій всі ці мікроби розмножуються і чудово почуваються», – зазначив лікар.

За словами медика, зараз масковий режим ще є, але він послаблений. «Без маски вас не пустять ні в крамницю, ні в метро, але зараз ніхто не змушує вас ходити в масці цілий день. Якщо ви вийшли винести сміття чи просто прогулятися по парку, то навряд чи хтось підійде і буде чіплятися, чому ви без маски. Усе залежить від того, як часто і довго людина користується медичною маскою. Одна справа, коли це продавчиня, і вона просто повинна сидіти в масці протягом усієї своєї зміни, а інша справа – пенсіонер, який виходить із дому раз на тиждень.

Нагадаємо, раніше Центр громадського здоров’я України зазначив, що неправильне використання медичних масок може знизити їхню ефективність та надав рекомендації щодо надягання, носіння, знімання та утилізації масок.

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Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.