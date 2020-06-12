МОЗ дозволило святкувати весілля, але є умови



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Весілля можна проводити, але треба дотримуватися карантинних вимог Фото з відкритих джерел

Міністр закликав українців святкувати із дотриманням правил карантину

Святкувати весілля можна, якщо люди дотримуватимуться обмежувальних заходів.

Про це на брифінгу 12 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів. А саме, це і соціальна дистанція по можливості – розумію, що це весілля, користування антисептиками та інші заходи, про які ми неодноразово говорили», - зазначив Степанов.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль пояснив, за яких умов країна повернеться до жорсткого карантину. За словами голови уряду, наразі Україна опанувала коронавірус. Натомість другий день поспіль в Україні фіксується рекордне число нових випадків захворювання - майже по 700 осіб щодня.

У середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацювали контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

Бази відпочинку і санаторії з 10 червня можуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.

Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

До слова, приміром у Грузії будуть штрафувати за весілля і поминки під час пандемії.

Тим часом наприкінці травня Польща скасувала масковий режим та дозволила весілля.