Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків Covid-19 графіка



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В Україні виявили 683 випадки коронавірусу

За весь час пандемії в Україні заразились 29 753 людини

Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу.

Такі дані наводить Центр громадського здоров'я.

Взагалі за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

З найвищими показниками по захворюваності лишаються місто Київ, в якому 3766 випадків, а також Чернівецька область, в якій 3831 заражених.

Вчора в країні зафіксували новий антирекорд, який лише на шість випадків вищий за сьогоднішню статистику.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Спалахи коронавірусу вчора спостерігалися одразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.