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    Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків Covid-19

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    В Україні виявили 683 випадки коронавірусу&nbsp; - Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків Covid-19
    В Україні виявили 683 випадки коронавірусу 

    За весь час пандемії в Україні заразились 29 753 людини

    Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу.

    Такі дані наводить Центр громадського здоров'я.

    Взагалі за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

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    З найвищими показниками по захворюваності лишаються місто Київ, в якому 3766 випадків, а також Чернівецька область, в якій 3831 заражених.

    Вчора в країні зафіксували новий антирекорд, який лише на шість випадків вищий за сьогоднішню статистику.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Спалахи коронавірусу вчора спостерігалися одразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.

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