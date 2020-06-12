На Львівщині за минулу добу – 112 випадків Covid-19



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На Львівщині загалом 2526 випадків Covid-19

«Кількість виявлених випадків коронавірусу залишається сталою, просто ми пізніше отримуємо результати», — Володимир Зуб

На Львівщині підтверджено 2526 випадків інфікування коронавірусом, з них 92 – летальні (дві смерті – за останню добу). Лабораторні центри в місті за вчорашню добу провели 534 ПЛР-тести, з яких 112 − позитивні (з них − 60 це мешканці Львова). Про це повідомили у Львівській міській раді.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2526 осіб, 92 людей померло. 598 пацієнтів одужало.

«За цю добу у Львові лабораторії провели багато ПЛР-тестувань − це 534 аналізи. З них 112 — позитивні. Така динаміка у нас в середньому є за останні дні», – йдеться у повідомленні.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5328 осіб, госпіталізовані − 830, на амбулаторному лікуванні − 4498 осіб, виписані — 644 особи. Зараз у лікарні перебуває 178 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 1 особа.

«Ми спостерігаємо збільшення кількості виявлених позитивних результатів на Covid-19. Якщо проаналізувати, за які дні ці позитивні результати приходять, то ситуація загалом незмінна. Вчора ми отримали 125 позитивних ПЛР-тестів (з них 75 − Львів), які охоплюють діапазон від 22 травня до 10 червня. Тобто якщо ми від тої цифри віднімемо позитивні результати за добу за ці всі дні (22, 23, 24 травня…), то ми вийдемо на ту ж цифру близько 60 випадків за добу. Просто пізно приходять результати і зараз всі накопичуються, подаються в статистиці в один день. Кількість виявлених випадків коронавірусу залишається сталою, просто ми пізніше отримуємо результати», – сказав начальник управлыння охорони здоров’я Львывськоъ мыськоъ ради Львова Володимир Зуб .

За його словами, зі статистикою взагалі утворюється дивна ситуація. «Треба рахувати не тільки кількість і абсолютність, а й відсоткові показники. Кожна територія країни має різну кількість населення. Некоректно порівнювати місто і область. Для порівняння потрібно обирати критерії, по яких можна зіставити ту чи іншу територію: місто порівнювати з містом, орієнтуватись на виявлені випадки на 10 чи 100 тисяч населення. Ми б хотіли порівняти нашу ситуацію з іншими територія України, але МОЗ чомусь не оприлюднює кількість проведених тестів, лише позитивні результати. Системної подачі офіційної інформації, на основі якої можна було б провести порівняльний аналіз, ми знайти не можемо», – зазначив Зуб.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.