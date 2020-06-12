Спалах коронавірусу серед столичних освітян: Covid-19 виявлено ще у двох вчителів



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У приміщенні школи №197 провели дезінфекцію

Хвора на коронавірус директорка школи контактувала з майже сотнею своїх колег, учнями та батьками дітей

Директорка столичної школи №197 у Святошинському районі, у якої минулого тижня було виявлено коронавірус, перебуває у лікарні. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн-пресконференції.

«Стан здоров’я жінки – середньої тяжкості. У її чоловіка виявили запалення легень. Госпіталізовані також її син та бабуся», - повідомив мер.

Встановили, що директор контактувала з майже сотнею працівників своєї школи, кількома працівниками управління освіти району та з керівниками п’яти шкіл.

Також серед контактних осіб виявили 52 учні 11-х класів, які працювали в консультативних групах з підготовки до ЗНО, та 15 батьків майбутніх першокласників.

«До пробного ЗНО, що відбудеться 15 та 17 червня, із цих учнів будуть допущені тільки ті, в яких ПЛР-тест буде негативний», - наголосив Кличко.

Тестування проведуть цієї неділі. Зроблять його й іншим контактним особам.

Усіх, хто контактував з директоркою школи №197, відправили на самоізоляцію. У приміщенні школи здійснюють посилену дезінфекцію.

У трьох із п’яти шкіл, з керівниками яких контактувала хвора, планують проводити зовнішнє незалежне оцінювання.

«Також цього тижня коронавірус виявили у вчителя школи №253 та вчителя гімназії № 154 в Святошинському районі міста. Наразі встановлюють осіб, які спілкувалися з цими вчителями. Усіх відправляють на самоізоляцію і зроблять тести», - повідомив мер.

«Як бачите, ситуація непроста. І я переконаний, щоб не ризикувати і не наражати на небезпеку випускників, рішення про необов'язковість складання ЗНО – виважене і правильне», - підкреслив Кличко.

Він нагадав, що місто ухвалило рішення про необов`язкове складання ЗНО для тих випускників, які не збираються цього року вступати до вищих навчальних закладів України. «Підкреслю, столична влада має право ухвалювати таке рішення. І керуємося ми виключно тим, що піклуємося про здоров`я та безпеку наших дітей та освітян. Бо епідеміологічна ситуація складна. І це повинні зрозуміти і в Міністерстві освіти», - зазначив Кличко.

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Нагадаємо, 5 червня мер повідомив, що захворювання на коронавірус виявлено в директорки столичної школи №197.

Департамент освіти та науки КМДА видав наказ, яким дозволяє випускникам 11 класів у столиці не складати підсумкове ДПА/ЗНО в цьому році. Результати цього оцінювання важливі лише тим, хто цьогоріч буде вступати до українських вишів, решта випускників зможе пройти ЗНО в будь-який наступний рік за потреби. Крім того, у КМДА в жодному разі не забороняють здавати ЗНО, і в цьому році на оцінювання прийде майже 31 тисяча киян, із яких лише 17 тисяч – це цьогорічні випускники.

Т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій заявила, що підстав для звільнення учнів 11 класів в Києві від державної підсумкової атестації немає.