У Чернівцях шахраї видурили у жінки 7 тис. грн, обіцяючи місце у списку «Слуг народу»



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Шахраї видурили у чернівчанки 7 тисяч гривень, обіцяючи місце у списку «Слуг народу»

Шахраї пропонували жінці ввійти у виборчий список партії «Слуга Народу» і стати депутатом Чернівецької міської ради

У Чернівцях шахраї видурили у жінки 7 тис грн, обіцяюючи місце у списку кандидатів в депутати до міськради від партії «Слуга народу».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кандидат на посаду мера Чернівців від партії «Слуга народу» Віталій Другановський.

«До мене звернулася чернівчанка, якій нібито запропонували ввійти у виборчий список партії «Слуга Народу» і стати депутатом Чернівецької міської ради. Жінка погодилась на таку пропозицію, бо під час телефонної розмови, особа представилася народним депутатом. Так званий «нардеп» вимагав терміново переказати кошти на фінансування виборчої кампанії. Сказав, що завтра вільне місце в списку вже займуть інші»,– йдеться у дописі.

Чернівчанка переказала кошти у розмірі 7 тисяч гривень

«Чернівчанка повірила шахраю і втратила 7 тисяч гривень. Сьогодні наші юристи зустрілися і надали консультацію потерпілій, викликали поліцію і допомогли скласти заяву про злочин», – додає Другановський.

БУДЬТЕ УВАЖНІ Сьогодні до міни звернуейся чернівчанкі, Якій нібіто предложили ввійті у виборчих списку партии ... Опубліковано Віталієй Другановській & NBSP; Неділя, 27 вересня 2020 р.

Як повідомлялося, 23 вересня у Калинівському районі Вінницької області між діючим депутатом Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради виник конфлікт, під час якого один з його учасників отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку.