Виборчі будні: на Вінниччині побилися кандидати в депутати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат в депутати Вінницької обласної ради наніс удар в голову кандидату до Калинівської ОТГ

Один із кандидатів у депутати госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою

23 вересня у Калинівському районі Вінницької області між діючим депутатом Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради виник конфлікт, під час якого один з його учасників отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

До поліції звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської ОТГ, із заявою, що близько 18 години на територію його домогосподарства приїхав діючий депутат Вінницької обласної ради з кандидатом в депутати обласної ради.

Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією, під час якого 40-річний кандидат в депутати Вінницької обласної ради наніс заявнику удар в голову. У відповідь потерпілий пошкодив автомобіль свого кривдника Toyota Land Cruiser.

Свідком події, що сталась на території товариства потерпілого, став працівник потерпілого. Він втрутився в ситуацію та допоміг припинити протиправні дії, здійснивши постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

Потерпілий з закритою черепно-мозковою травмою госпіталізований.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку. Пошкоджений автомобіль поміщений на штрафмайданчик.

Слідством відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією інциденту відповідно до ч.2 ст. 296 ККУ (Хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Поліція закликає усіх учасників виборчого процесу вирішувати спірні питання виключно в рамках закону.