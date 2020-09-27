Як «слуга» Галушко хотів своїх друзів і місцевих князьків зробити депутатами на Київщині

Партія «Слуга народу» «прокинула» нардепа Галушку з квотою

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Из недр Верховной Рады прислали забавный инсайд по поводу вчерашнего выхода из партии «Слуга народа» нардепа Галушко.

Вроде бы дело там было как-то так:

Галушко, как и другим мажоритарщикам СН, пообещали, что половину списков на местные выборы по своему округу (Киевская область, Бровары с окрестностями) он будет формировать сам.

Галушко радостно насобирал в свою квоту друзей и местных князьков.

И тут родная партия прокидывает Галушко с квотой (и вроде бы не его одного) - формирует весь список самостоятельно.

Галушко расстраивается и засовывает часть своей группы в список ОПЗЖ.

Местная ТВК голосами делегатов от «Слуги» не регистрирует список ОПЗЖ.

Галушко расстраивается еще сильнее и записывает ролик про выход из партии.

Все это не значит, что Галушко врет и список «слуг» не продан. Это просто иллюстрация мелкой грязи на этих очень важных выборах. Подозреваю, что подобное происходит по всей стране.

Джерело: блог Романа Шрайка

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