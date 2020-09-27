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    Думки вголос

    Як «слуга» Галушко хотів своїх друзів і місцевих князьків зробити депутатами на Київщині

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Розсилка
    Як «слуга» Галушко хотів своїх друзів і місцевих князьків зробити депутатами на Київщині

    Партія «Слуга народу» «прокинула» нардепа Галушку з квотою

    Мовою оригіналу

    Из недр Верховной Рады прислали забавный инсайд по поводу вчерашнего выхода из партии «Слуга народа» нардепа Галушко.

    Вроде бы дело там было как-то так:

    Галушко, как и другим мажоритарщикам СН, пообещали, что половину списков на местные выборы по своему округу (Киевская область, Бровары с окрестностями) он будет формировать сам.

    Галушко радостно насобирал в свою квоту друзей и местных князьков.

    И тут родная партия прокидывает Галушко с квотой (и вроде бы не его одного) - формирует весь список самостоятельно.

    Галушко расстраивается и засовывает часть своей группы в список ОПЗЖ.

    Местная ТВК голосами делегатов от «Слуги» не регистрирует список ОПЗЖ.

    Галушко расстраивается еще сильнее и записывает ролик про выход из партии.

    Все это не значит, что Галушко врет и список «слуг» не продан. Это просто иллюстрация мелкой грязи на этих очень важных выборах. Подозреваю, что подобное происходит по всей стране.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Київщина партія Слуга народу
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