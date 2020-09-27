У «Голосі» пояснили, чим їхня партія відрізняється від «Європейської солідарності» та «Самопомочі»



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У нас є гасло, що ми – єдина політична сила, яка є європейського спрямування і бореться з корупцією, - зазначає Совсун

«Ми різні не тільки з «Європейською солідарністю», а й фактично з усіма партіями, представленими в парламенті», – Інна Совсун

Керівниця штабу «Голосу» та заступниця голови партії Інна Совсун розповіла, як вони конкурують та чим відрізняються від інших партій з правого флангу.

В інтерв’ю «Главкому» Совсун пояснила, чим їхня партія відрізняється від інших політичних команд.

«Ми не беремо корупціонерів у списки. На місцевому рівні це ж людям дуже добре видно. Вони ж бачать, хто фінансує кампанії, в тому числі у Львові, так званих партій, які претендують на монополію на патріотизм. Бачать, хто там у списках. Вочевидь, для цих партій патріотизм цілком може поєднуватися з тим, аби урвати собі шматочок пирога. У нас ви не знайдете жодної людини, яка буде звинувачена в будь-яких корупційних діях, і це є нашою ключовою перевагою. Звісно, ми на цьому будемо акцентувати і пояснювати, чим ми відрізняємося від інших політичних сил. От нам кажуть – давайте об’єднаємося. З ким – з людьми, які обкрадали суспільство? Ми на це не підписувались і ніколи не підпишемось», – зазначає голова штабу.

«Там, де починається розмова про необхідність боротьби з корупцією в Україні, стає зрозумілим, наскільки ми різні не тільки з «Європейською солідарністю», а й фактично з усіма іншими партіями, представленими в парламенті. У нас є гасло, що ми – єдина політична сила, яка є європейського спрямування і бореться з корупцією. Наше позиціонування не змінюється ніде, але оскільки опоненти в Харкові і у Львові будуть сильно відрізнятися, доводити свою позицію в різних містах і регіонах можна по-різному», – пояснює голова штабу «Голосу».

Нагадаємо, що 17 липня партія «Голос» перейшла в опозицію до діючої влади.