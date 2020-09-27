Місцеві вибори: на Донеччині викрили підробку документів



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Поліція Донеччини розслідує факт підробки документів

Підозрюваним загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років

У Донецькій області правоохоронці викрили підробку документів та підписів для перешкоджання реалізації виборчих прав на місцевих виборах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Поліція порушила кримінальне провадження за частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу.

Попередньо встановлено, що у Волновасі представники однієї з політичних партій підробили підписи та документи декількох осіб з іншої партії. Зараз проводиться досудове розслідування.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, 23 вересня у Калинівському районі Вінницької області між діючим депутатом Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради виник конфлікт, під час якого один з його учасників отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку.