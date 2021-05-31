Українські вчені розвіяли міф про штучне походження коронавірусу

Генетик розповів про небезпечні мутації вірусу, які не живуть поза організмом

Інформація про штучне створення коронавірусу є хибною. Про це повідомив генетик, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ Віктор Досенко в ефірі каналу «Україна 24».

Вчений допустив версію з витоком з лабораторії, назвавши її «можливою ситуацією».

Віктор Досенко пояснив: «Безумовно, якийсь вірус могли вивчати, він, звичайно, природного походження – від кажанів. І він якимось чином подолав цей бар'єр і був винесений з лабораторії. І це велика різниця – створений в лабораторії та винесений з лабораторії», – сказав він.

Досенко наголосив на тому, що віруси не живуть і не розмножуються поза організмом.



«Їх не може стати більше поза нашими клітинами. Тому вони і потрапляють в наші клітини, щоб зробити більше своїх копій, а це є сенсом життя всіх живих істот. А мутує вірус не один, а за допомогою наших ферментів – це ми його намагаємося таким чином зупинити, і зупиняємо, але створюємо нові штами, нові варіанти, дещо відмінні від вихідного варіанту вірусу. І чим більше людей інфіковано одночасно, тим більша ймовірність створення більш вдалих, більш патогенних варіантів будь-якого вірусу», – резюмував він.

Додамо, що за минулу добу, 30 травня, у Києві коронавірус виявлено у 63 людей. Це на 33 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 29 травня було 96 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 206437 випадків захворювання на Covid-19.