  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українські вчені розвіяли міф про штучне походження коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчений допустив версію з витоком з лабораторії, назвавши її &laquo;можливою ситуацією&raquo; - Українські вчені розвіяли міф про штучне походження коронавірусу

    Вчений допустив версію з витоком з лабораторії, назвавши її «можливою ситуацією»

    Фото з відкритих джерел

    Генетик розповів про небезпечні мутації вірусу, які не живуть поза організмом

    Інформація про штучне створення коронавірусу є хибною. Про це повідомив генетик, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ Віктор Досенко в ефірі каналу «Україна 24».

    Вчений допустив версію з витоком з лабораторії, назвавши її «можливою ситуацією».

    Віктор Досенко пояснив: «Безумовно, якийсь вірус могли вивчати, він, звичайно, природного походження – від кажанів. І він якимось чином подолав цей бар'єр і був винесений з лабораторії. І це велика різниця – створений в лабораторії та винесений з лабораторії», – сказав він.

    Досенко наголосив на тому, що віруси не живуть і не розмножуються поза організмом.

    «Їх не може стати більше поза нашими клітинами. Тому вони і потрапляють в наші клітини, щоб зробити більше своїх копій, а це є сенсом життя всіх живих істот. А мутує вірус не один, а за допомогою наших ферментів – це ми його намагаємося таким чином зупинити, і зупиняємо, але створюємо нові штами, нові варіанти, дещо відмінні від вихідного варіанту вірусу. І чим більше людей інфіковано одночасно, тим більша ймовірність створення більш вдалих, більш патогенних варіантів будь-якого вірусу», – резюмував він.

    Додамо, що за минулу добу, 30 травня, у Києві коронавірус виявлено у 63 людей. Це на 33 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 29 травня було 96 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 206437 випадків захворювання на Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я медицина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські вчені розвіяли міф про штучне походження коронавірусу