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    В Україні подешевшають ліки. Глава МОЗ розповів деталі

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    Терміни зниження цін міністр охорони здоров'я не назвав - В Україні подешевшають ліки. Глава МОЗ розповів деталі
    Терміни зниження цін міністр охорони здоров'я не назвав

    Очільник МОЗ анонсував зміни у закупівельних процесах забезпечення лікарськими засобами

    Ціни на ліки в Україні невдовзі знизяться. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН.

    Очільник МОЗ анонсував зміни у закупівельних процесах забезпечення лікарськими засобами. Зокрема, він уточнив, що відомство буде віддавати не властиві йому функції на державне підприємство «Медичні закупівлі».

    «Досить велика кількість була бюрократичних речей в Міністерстві охорони здоров’я. Ми запустили другий етап реформи, але він запустився і співпав із епідемією. Тому нам у цей період часу головне стабілізуватися. Показати ефективні лікарні, які вже почали працювати, і допомогти неуспішним лікарням, які просіли із фінансуванням», – сказав Ляшко.

    Він також розповів, як ставиться до змін у фінансуванні медичних закладів.

    «Я був проти фінансування деякого щодо інфекційних лікарень, коли гроші йшли за пацієнтом. І щодо протитуберкульозних закладів. І той тариф, який з’явився у 2020-му, не міг покрити потребу в закладах, які надають допомогу хворим на туберкульоз. Тому з моїх вуст і лунала критика. Зараз ситуація змінилась. І тариф підвищили, і вперше в Україні в цьому році почали фінансувати, платити за лікування хворого на амбулаторному етапі», – пояснив міністр.

    Раніше Ляшко заявляв, що до кінця року планується розширити програму «Доступні ліки».

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр медицина ціни фінансування ліки Віктор Ляшко
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    В Україні подешевшають ліки. Глава МОЗ розповів деталі