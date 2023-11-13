У кількох громадах Полтавщини оголошено карантин

Менше ніж за два тижні на Полтавщині у трьох районах виявили африканську чуму свиней

На Полтавщині зафіксували спалах африканської чуми. Місцева влада оголосила про введення карантинних обмежень на територіях Опішнянської, Градизької та Хорольської громад. Про це мманачальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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«Менше ніж за два тижні на Полтавщині у трьох районах виявили африканську чуму свиней. Визначили зони захисту в радіусі трьох кілометрів. До них ввійшли села Лазьки, Мозоліївка, Ялосовецьке, Роплянське, Павленки», – йдеться в повідомленні.

За його словами, на цих територіях державні ветлікарі та представники органів місцевого самоврядування обходять домоволодіння, обліковують свиней, яких надалі треба здати на забій.

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Зокрема, зони нагляду запровадили в селах Батьки, Безруки, Глинське, Пронозівка, Васьківка, Кагамлик, Кирияківка, Вишеньки, Пелехівщина, Петрашівка, Броварки, Шушвалівка, Костюки, Демина Балка, Вербине, Новоіванівка, Барилівщина, Лагодівка, Червоне, Бригадирівка, Миколаївка, Кулики, Трубайці.

«У цих населених пунктах ветлікарі проводять облік тварин та здійснюють нагляд за їхнім клінічним станом», – зазначив Пронін.

Пронін наголосив, що для запобігання зараженню свиней АЧС фахівці рекомендують:

не допускати сторонніх у своє господарство, утримувати свиней без контакту з іншими тваринами;

не годувати свиней кормами тваринного походження і харчовими відходами без термічної обробки;

реалізувати свинину – з дозволу фахівців ветмедицини після огляду тварин та ветеринарно-санітарної експертизи м’яса;

не купувати свиней у недозволених місцях торгівлі, без супровідних документів;

обов’язково надавати свиней для ветеринарного огляду, вакцинацій та інших обробок;

не викидати тіла тварин, залишки від їх перероблення на звалища, узбіччя доріг.

Раніше повідомлялося, що на Київщині зареєстрували нові осередки спалаху африканської чуми свиней (АЧС). В лісосмузі поблизу села Матвіївка було виявлено близько 60 трупів свиней різних вікових груп в стадії розкладу.