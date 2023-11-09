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Що залишилось від заводу «Чумак» на Херсонщині після окупації (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що залишилось від заводу «Чумак» на Херсонщині після окупації (відео)
Від потужного підприємства лишились лише стіни
Фото: скріншот відео Жити в Херсоні/Facebook

Росіяни вкрали все обладнання та транспорт 

Ще у минулому році російські окупанти пограбували завод компанії «Чумак» на Херсонщині – вони вивезли весь транспорт, обладнання та запаси готової продукції. Те, як зараз виглядає колись велике та потужне підприємство, показали у Facebook «Жити у Херсоні».

«Так виглядає наш завод «Чумак» поблизу Каховки. А колись там виробляли найсмачніший кетчуп», – написали автори відео.

На кадрах можна побачити наслідки «руського миру» у всій красі – від заводу лишилися лише стіни, все довкола поросло травою.

Українці в коментарях згадали, якою була продукція «Чумака» та висловили сподівання на його відновлення:

Що залишилось від заводу «Чумак» на Херсонщині після окупації (відео) фото 1
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Що залишилось від заводу «Чумак» на Херсонщині після окупації (відео) фото 3
Що залишилось від заводу «Чумак» на Херсонщині після окупації (відео) фото 4

Варто додати, що виробник томатної пасти «Чумак» планує побудувати завод з переробки томатів в Одеській області, про що заявила директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

Зазначається, що нове підприємство працевлаштує близько 5 тис людей, що забезпечить суттєву підтримку розвитку агропромислового комплексу регіону та додаткові надходження до бюджету. Місцеві фермерські господарства вже заявили, що готові збільшувати посівні площі під овочі для постачання новому заводу «Чумак».

Нагадаємо, в мережі з’явилось відео, на якому видно, що залишилося від Азовського ринку у Маріуполі. До повномасштабного вторгнення ринок був одним з торгових хабів, який сприяв розвитку економіки та торгівлі міста, але російськи окупанти все перетворили на руїни. 

Теги: Херсонщина завод окупанти

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