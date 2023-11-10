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На Київщині виявлено нові випадки африканської чуми свиней

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Київщині виявлено нові випадки африканської чуми свиней
Раніше хворих тварин виявили у приватних господарствах жителів села Хоцьки
фото з відкритих джерел

В лісосмузі поблизу села Матвіївка було виявлено близько 60 трупів свиней різних вікових груп в стадії розкладу

На Київщині зареєстрували нові осередки спалаху африканської чуми свиней (АЧС). В лісосмузі поблизу села Матвіївка було виявлено близько 60 трупів свиней різних вікових груп в стадії розкладу. Про це повідомила Миронівська міська рада.

Як зазначено в повідомленні, Миронівська державна лабораторія Держпродспоживслужби відібрала зразки біоматеріалів та підтвердила наявність ДНК вірусу африканської чуми.

Зокрема, державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Обухівській РВА прийняла рішення визначити епізоотичним вогнищем АЧС територію лісосмуги біля села Матвіївка та запровадити карантин з 10 листоп 2023 року.

«В населених пунктах зон захисту та зони нагляду заборонити проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов'язаних з пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней до забійних пунктів та м'ясокомбінатів)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше хворих тварин виявили у приватних господарствах жителів села Хоцьки. У двох громадах Бориспільського району запроваджено карантин.

Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Недуга належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней – безпечна.

У природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати як свійські, так і дикі свині будь-якого віку. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини та вірусоносії. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму не знезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини (зокрема, гризуни), нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), які контактували з хворими свинями та трупами тварин.

Також у Голосіївському районі Києва на території КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» було зафіксовано спалах африканської чуми свиней.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині введено карантин через спалах африканської чуми.

До слова, протягом липня 2023 року на Чернігівщині зареєстровано три осередки спалаху африканської чуми свиней (АЧС).

Теги: свині АЧС Київщина хвороба тварини

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