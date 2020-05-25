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    Здоров'я

    У Львові почали робити тестування на антитіла до коронавірусу

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    <p>У Львові роблять імуноферментний аналіз на Covid-19</p> - У Львові почали робити тестування на антитіла до коронавірусу

    У Львові роблять імуноферментний аналіз на Covid-19

    Апарати для досліджень є в лабораторіях міських лікарень

    У Львові почали робити імуноферментний аналіз, який може виявити антитіла до кооронавірусу SarsCoV 2 і стане допоміжним у його виявленні.Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий.

    «У Львові розпочали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу.Перші ІФА-тести (імуноферментний аналіз) вже роблять медпрацівникам лікарні швидкої допомоги. Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини та дізнатися, чи особа вже хворіла на коронавірус. Апарати для таких досліджень є в лабораторіях міських лікарень та поліклінік. Тому це істотно збільшить масовість тестування у Львові», – повідомив  Садовий

    Міський голова зазначив, що це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для визначення хворих на Covid-19 і найголовніше тих, хто вже перехворів.

    На Львівщині 25 травня підтверджено 1360 випадків інфікування коронавірусом, з них 37 — летальні. Про це повідомили у Львівській міській раді.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Станом на ранок 25 травня в Україні підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров’я.

     

    здоров'я медицина Андрій Садовий коронавірус
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