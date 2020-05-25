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    Здоров'я

    На Львівщині за добу – 27 нових випадків Covid-19

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    на Львівщині за добу підтвердили 27 випадків коронавірусу - На Львівщині за добу – 27 нових випадків Covid-19
    на Львівщині за добу підтвердили 27 випадків коронавірусу

    Від коронавірусу померли 37 осіб

    На Львівщині 25 травня підтверджено 1360 випадків інфікування коронавірусом, з них 37 — летальні. Про це повідомили у Львівській міській раді.

    Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4602 особи, госпіталізовані — 601, на амбулаторному лікуванні — 4001 особа, виписані — 438 осіб. Зараз у лікарні перебуває 170 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апараті штучної вентиляції легень — 2 особи.

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 1360 осіб, 37 людей померло. 287 пацієнтів одужало.

    За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри у Львові провели 123 ПЛР-тести, з яких 27 — позитивні (з них — 12 це мешканці Львова).

    Нагадаємо, на Львівщині продовжили карантин до 29 травня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Станом на 9 ранку 25 травня в Україні зафіксовано 259 нових випадків коронавірусу. Це на 147 хворих менше, ніж днем раніше.

    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
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