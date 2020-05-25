На Львівщині за добу – 27 нових випадків Covid-19
Від коронавірусу померли 37 осіб
На Львівщині 25 травня підтверджено 1360 випадків інфікування коронавірусом, з них 37 — летальні. Про це повідомили у Львівській міській раді.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4602 особи, госпіталізовані — 601, на амбулаторному лікуванні — 4001 особа, виписані — 438 осіб. Зараз у лікарні перебуває 170 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апараті штучної вентиляції легень — 2 особи.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 1360 осіб, 37 людей померло. 287 пацієнтів одужало.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри у Львові провели 123 ПЛР-тести, з яких 27 — позитивні (з них — 12 це мешканці Львова).
Нагадаємо, на Львівщині продовжили карантин до 29 травня.
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Одужали7234
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Померли623
Станом на 9 ранку 25 травня в Україні зафіксовано 259 нових випадків коронавірусу. Це на 147 хворих менше, ніж днем раніше.