На Львівщині за добу – 27 нових випадків Covid-19



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на Львівщині за добу підтвердили 27 випадків коронавірусу

Від коронавірусу померли 37 осіб

На Львівщині 25 травня підтверджено 1360 випадків інфікування коронавірусом, з них 37 — летальні. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4602 особи, госпіталізовані — 601, на амбулаторному лікуванні — 4001 особа, виписані — 438 осіб. Зараз у лікарні перебуває 170 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апараті штучної вентиляції легень — 2 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 1360 осіб, 37 людей померло. 287 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри у Львові провели 123 ПЛР-тести, з яких 27 — позитивні (з них — 12 це мешканці Львова).

Нагадаємо, на Львівщині продовжили карантин до 29 травня.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Станом на 9 ранку 25 травня в Україні зафіксовано 259 нових випадків коронавірусу. Це на 147 хворих менше, ніж днем раніше.