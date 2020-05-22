На Львівщині відклали послаблення карантину до 29 травня



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Карантин на Львівщині продовжили

Карантин продовжили через зростання кількості хворих на Covid-19

Карантинні заходи у Львівській області продовжили до 29 травня у зв’язку зі збільшенням кількості хворих з підтвердженим діагнозом Covid-19.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, – повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«На Львівщині вже кілька тижнів спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. За попередню добу коронавірус підтвердили у 65 осіб, ще 53 особи госпіталізували із підозрою на коронавірусну інфекцію. Зарано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження здоров`я і життя мешканців регіону. Ми свідомі того, що українці втомились від карантинних заходів, однак статистика Львівщини свідчить лише про приріст захворюваності. Вкотре наголошую на дотриманні заходів особливої безпеки ігігієни», - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Окрім того, очільник Львівщини наголосив на тому, що на Львівщині здійснюють у 6 разів більше ПЛР тестувань, аніж це прописано у постанові Міністерства охорони здоров’я України.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відзначається зростання на 90 пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я для Сovid - 14% Середня кількість тестувань протягом останніх 7 днів - 85 на 100 тис. населення. На погіршені динаміки наголосив також керівник Лабораторного центру Роман Павлів.

Нагадаємо, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня. «Але, не всіх. А тих, що критично необхідні місту і бізнесу. Зокрема: відновити роботу наземного громадського транспорту та торгових закладів до 1 тисячі квадратних метрів – з 23 травня. І не відкривати поки дитячі і спортивні майданчики. Метро відкрити, як і планували, 25 травня. Бо в місті відбувається транспортний колапс», – сказав Кличко.