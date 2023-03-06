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У Львові спалахнула кишкова інфекція в містечку для переселенців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Львові спалахнула кишкова інфекція в містечку для переселенців
фото: Depositphotos

Госпіталізовано 11 осіб, серед них дев’ятеро дітей

Станом на зараз 32 жителі модульного містечка для переселенців звернулись за допомогою до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Про це повідомила директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України Наталія Іванченко-Тімко.

За її словами, попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Усього госпіталізовано 11 осіб, серед них дев’ятеро дітей віком до 17 років. Усі хворі скаржаться на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла, діарею. Стян важкості – середній.

Після огляду лякарями усіх тих, хто проживав у модульному містечку, було виявлено ще 21 хворого з легким перебігом, із них 12 дітей віком до 17 років.

Лікарка зазначила, що всі хворі ізольовані та перебувають на амбулаторному лікуванні. За їх станом спостерігають лікарі однієї з міських поліклінік міста Львова.

Крім того, було здійснено комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів. У приміщеннях містечка було проведено дезінфекцію. Епідрозслідування триває.

Нагадаємо, що в Калуші на Прикарпатті серед дітей поширюється скарлатина. Зареєстровано 18 випадків захворювання серед школярів міста, одного з них госпіталізовано. 

До слова, ВООЗ попередила про загрозу пандемії пташиного грипу.

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Теги: кишкова інфекція діагноз здоров'я

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