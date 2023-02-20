Штучний інтелект. Коли очікувати на масові звільнення

Поки штучний інтелект не стане повноцінним суб'єктом правовідносин з правами, обов'язками та головне відповідальністю, як у людини, його поява мало що змінить

Фінальний підпис все рівно повинна ставити людина, тому що вона несе юридичну відповідальність за свої дії

Часто читаю апокаліптичні прогнози з приводу того, як штучний інтелект вб'є купу професій та взагалі «ось – ось замінить людину». Це мені нагадує розповіді одного персонажа з відомого персонажа з донедавно ще популярного у нас по звичці фільму «Масква слєзам не вєріт». «Всьо ісчєзнєт і будєт сплошноє тєлевіденіє». Правда потім виявилось, що такі байки застосовував, щоб затягнути жінок до ліжка.

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На мій погляд поки штучний інтелект не стане повноцінним суб'єктом правовідносин з правами, обов'язками та головне (!!!) відповідальністю, як у людини, його поява мало що змінить.

Наприклад, штучний інтелект ставить діагноз людині. Чи візьме цей висновок до уваги страхова компанія, яка оплачує лікування? Хто буде нести відповідальність за хибний діагноз? Яка відповідальність буде на штучному інтелекті за хибні висновки? В тюрьму на 20 років посадять? Який саме висновок слід брати в якості правильного?

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Як показала практика тролінга штучного інтелекту від Майкрософт, щтучний інтелект теж можно роздратувати та маніпулювати ім для отримання непотрібного чи потрібного висновку. А якщо штучний інтелект спочатку роздратують, а потім будуть запитувати серйозні речі?

Тобто фінальний підпис все рівно повинна ставити людина, тому що вона несе юридичну відповідальність за свої дії.

Тим більш, що багато винаходів та проектів на початку своїї історій успіху здавалися неможливими з точки зору здорового глузду, але ставали можливими завдяки фанатичній волі цих творців, які змінювали так обставини, що стало можливим завдяки збігу обставин, які вона ж сама і створила. Так, наприклад, було з Ілоном Маском та його компанії зі запуску ракет.

Або наприклад, з точки зору логіки випробування нових ліків компанії «Пфайцер» від сердцевої недостатності закінчилися повним провалом і не мали сенсу їх продовжувати, якби лікарі не помітили пікатний побічний ефект, який допоміг компанії заробити міліарди доларів. Так з'явилася «Віагра».

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Тобто як помічник, який який дозволить пришвидчувати процеси обробки інформації та прораховувати різноманітні варіанти та сценарії, штучний інтелект дозволить виробляти більше корисної цінності, що збільшить, як говорять американці, «пиріг», який всі потім можуть їсти. Хоча скорочень у деяких професіях звичайно слід очікувати.