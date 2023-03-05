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У Калуші на Прикарпатті серед дітей поширюється скарлатина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Калуші на Прикарпатті серед дітей поширюється скарлатина
Загалом офіційно зареєстровано 18 хворих
фото: Associated Press (ілюстративне)

Одного школяра госпіталізували

У Калуші на Прикарпатті зареєстрували 18 випадків скарлатини серед школярів міста. Про це з посиланням на заступницю міського голови Надії Гуш повідомили у міськраді.

Одного учня ліцею №2 шпиталізували до медзакладу. Його стан середньої важкості. Також у Калуському ліцеї №2 наразі зафіксовано чотири випадки захворювання скарлатини. Два з них – в одному класі. Загалом офіційно зареєстровано 18 хворих.

У мерії кажуть, що наразі приводу до закриття класів у місті немає. Адже карантин вводиться, якщо захворюваність досягне 20%. У ліцеї провели кварцування та проведено дезинфекцію приміщення, де навчаються хворі діти. Дирекція стежить, щоб хворий перебував вдома впродовж інкубаційного періоду – 21 день.

У Калуші на Прикарпатті серед дітей поширюється скарлатина фото 1

Нагадаємо, ВООЗ попередила про загрозу пандемії пташиного грипу.

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Теги: карантин хвороба Івано-Франківщина

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Здоров'я

У Калуші на Прикарпатті серед дітей поширюється скарлатина
У Калуші на Прикарпатті серед дітей поширюється скарлатина
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