Звідки насправді взявся Covid-19? Між США та Китаєм розгорівся скандал

Слова Міністерства енергетики США щодо лабораторного походження вірусу Covid-19 досі не отримали офіційного підтвердження, а Китай закликав країну «поважати науку та факти»

Слова міністерства енергетики США про те, що Covid-19, швидше за все, виник через витік із лабораторії у Китаї, знову викликала запеклі дебати та увагу до питання, як же насправді почалася пандемія. Про це пише СNN.

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США досі не надали Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) доступу до даних та звітів, на підставі яких влада зробила висновок про походження коронавірусу з китайської лабораторії. Про це заявила експерт ВООЗ Марія ван Керкхов

Але визначення «низької достовірності», зроблене в нещодавно оновленому секретному звіті, викликало більше питань, ніж відповідей, оскільки департамент публічно не надав нових доказів на підтримку цієї заяви. Це також викликало шалений опір з боку Китаю.

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«Ми закликаємо США поважати науку та факти, припинити політизацію цього питання, припинити пошуки походження, керовані розвідкою, керовані політикою», – заявив у середу речник МЗС Китаю.

Оцінка міністерства енергетики є частиною ширших зусиль США, у рамках яких президент Джо Байден у 2021 році попросив розвідувальні служби вивчити походження коронавірусу, який вперше було виявлено в китайському місті Ухань.

Ця загальна оцінка розвідувального співтовариства була непереконливою, і тоді, як і зараз, ще не було встановлено вирішального зв’язку між вірусом і конкретною твариною чи іншим шляхом – оскільки Китай продовжує перешкоджати міжнародним розслідуванням походження вірусу.

Чотири агентства та Національна розвідувальна рада з низькою впевненістю оцінили, що вірус, ймовірно, перейшов від тварин до людей через природне зараження, тоді як одне з помірною впевненістю оцінило, що пандемія стала результатом нещасного випадку, пов’язаного з лабораторією. Згідно з розсекреченою версією звіту 2021 року, три інші організації розвідувального співтовариства не змогли об’єднатися навколо жодного з пояснень без додаткової інформації щодо вірусу.

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Нагадаємо, очільник ФБР підтвердив версію про лабораторне походження коронавірусу. Директор ФБР Крістофер Рей розповів телеканалу Fox News, що причиною пандемії Covid-19 став витік із лабораторії в Ухані. За його словами, у відомстві дана версія розглядається як основна. Він додав, що китайський уряд перешкоджає встановленню причин пандемії.