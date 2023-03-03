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Звідки насправді взявся Covid-19? Між США та Китаєм розгорівся скандал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Звідки насправді взявся Covid-19? Між США та Китаєм розгорівся скандал
фото: https://armatorlerbirligi.org.tr

Слова Міністерства енергетики США щодо лабораторного походження вірусу Covid-19 досі не отримали офіційного підтвердження, а Китай закликав країну «поважати науку та факти»

Слова міністерства енергетики США про те, що Covid-19, швидше за все, виник через витік із лабораторії у Китаї, знову викликала запеклі дебати та увагу до питання, як же насправді почалася пандемія. Про це пише СNN.

США досі не надали Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) доступу до даних та звітів, на підставі яких влада зробила висновок про походження коронавірусу з китайської лабораторії. Про це заявила експерт ВООЗ Марія ван Керкхов

Але визначення «низької достовірності», зроблене в нещодавно оновленому секретному звіті, викликало більше питань, ніж відповідей, оскільки департамент публічно не надав нових доказів на підтримку цієї заяви. Це також викликало шалений опір з боку Китаю.

«Ми закликаємо США поважати науку та факти, припинити політизацію цього питання, припинити пошуки походження, керовані розвідкою, керовані політикою», – заявив у середу речник МЗС Китаю.

Оцінка міністерства енергетики є частиною ширших зусиль США, у рамках яких президент Джо Байден у 2021 році попросив розвідувальні служби вивчити походження коронавірусу, який вперше було виявлено в китайському місті Ухань.

Ця загальна оцінка розвідувального співтовариства була непереконливою, і тоді, як і зараз, ще не було встановлено вирішального зв’язку між вірусом і конкретною твариною чи іншим шляхом – оскільки Китай продовжує перешкоджати міжнародним розслідуванням походження вірусу.

Чотири агентства та Національна розвідувальна рада з низькою впевненістю оцінили, що вірус, ймовірно, перейшов від тварин до людей через природне зараження, тоді як одне з помірною впевненістю оцінило, що пандемія стала результатом нещасного випадку, пов’язаного з лабораторією. Згідно з розсекреченою версією звіту 2021 року, три інші організації розвідувального співтовариства не змогли об’єднатися навколо жодного з пояснень без додаткової інформації щодо вірусу.

Нагадаємо, очільник ФБР підтвердив версію про лабораторне походження коронавірусу. Директор ФБР Крістофер Рей розповів телеканалу Fox News, що причиною пандемії Covid-19 став витік із лабораторії в Ухані. За його словами, у відомстві дана версія розглядається як основна. Він додав, що китайський уряд перешкоджає встановленню причин пандемії.

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Теги: Китай президент влада дебати вірус

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