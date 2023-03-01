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ВООЗ попередила про загрозу пандемії пташиного грипу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВООЗ попередила про загрозу пандемії пташиного грипу
фото ілюстративне

За останні 20 років від пташиного грипу померли майже 500 людей

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я з високих патогенів Річард Пібоді попередив населення про нову можливу пандемію та просить населення триматися подалі від вмираючих тварин. Тіла тварин можуть спровокувати пташиний грип у людини. Про це передає El Pais.

«Ми повинні підготуватися до того, що вірус пташиного грипу пошириться від людини до людини», – сказав Пібоді.

Пібоді пояснив, що пандемію може викликати вірус пташиного грипу, який набуває здатності передаватися повітряно-капельним шляхом. Вожночас він запевнив, що наукова спільнота вивчає генетичну послідовність цих вірусів, щоб стежити за ними, а також розробляти вакцини, які будуть доступні у разі потреби.

Епідеміолог підкреслив, що новий спалах пташиного грипу, який знищив мільйони диких і свійських птахів по всьому світу, почався близько трьох років тому через особливий тип вірусу А. Він закликав бути уважними і не чіпати вмираючих чи мертвих птахів, чи інших тварин.

За даними ВООЗ, з 2003 року по 25 лютого 2023 року у світі зареєстровано 873 випадки зараження людей на грип А (H5N1) у 23 країнах, померло 458 осіб.

Раніше повідомлялося, що новий підвид коронавірусу вже підтверджено у чотирьох областях України.

Теги: грип Україна хвороби

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