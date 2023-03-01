ВООЗ попередила про загрозу пандемії пташиного грипу

За останні 20 років від пташиного грипу померли майже 500 людей

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я з високих патогенів Річард Пібоді попередив населення про нову можливу пандемію та просить населення триматися подалі від вмираючих тварин. Тіла тварин можуть спровокувати пташиний грип у людини. Про це передає El Pais.

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«Ми повинні підготуватися до того, що вірус пташиного грипу пошириться від людини до людини», – сказав Пібоді.

Пібоді пояснив, що пандемію може викликати вірус пташиного грипу, який набуває здатності передаватися повітряно-капельним шляхом. Вожночас він запевнив, що наукова спільнота вивчає генетичну послідовність цих вірусів, щоб стежити за ними, а також розробляти вакцини, які будуть доступні у разі потреби.

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Епідеміолог підкреслив, що новий спалах пташиного грипу, який знищив мільйони диких і свійських птахів по всьому світу, почався близько трьох років тому через особливий тип вірусу А. Він закликав бути уважними і не чіпати вмираючих чи мертвих птахів, чи інших тварин.

За даними ВООЗ, з 2003 року по 25 лютого 2023 року у світі зареєстровано 873 випадки зараження людей на грип А (H5N1) у 23 країнах, померло 458 осіб.

Раніше повідомлялося, що новий підвид коронавірусу вже підтверджено у чотирьох областях України.