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    Здоров'я

    У Львові від коронавірусу помер лікар з 45-річним стажем

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    <p>&nbsp;Лікар Ігор Орлов помер після тривалої боротьби з Covid-19</p> - У Львові від коронавірусу помер лікар з 45-річним стажем

     Лікар Ігор Орлов помер після тривалої боротьби з Covid-19

    Ігор Орлов понад 45 років працював у Львівському обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф

    У Львові від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, помер старший лікар оперативно-диспетчерського відділу Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ігор Орлов.

    Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook в суботу, 3 жовтня.

    «Суботній ранок сколихнула смутна новина – після тривалої боротьби з Covid-19 у вічність відійшов наш багаторічний колега, старша лікар оперативно-диспетчерського відділу ЛОЦЕМД МК Орлов Ігор Борисович», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що Орлов віддав служінню людям все своє життя. Більш як 45 років працював в оперативно-диспетчерській службі центру. З них 20 років – старшим лікарем зміни.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      222322
    • Хворіють
      119232
    • Одужали
      98737
    • Померли
      4353

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.

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