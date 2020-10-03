У Львові від коронавірусу помер лікар з 45-річним стажем



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Лікар Ігор Орлов помер після тривалої боротьби з Covid-19

Ігор Орлов понад 45 років працював у Львівському обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф

У Львові від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, помер старший лікар оперативно-диспетчерського відділу Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ігор Орлов.

Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook в суботу, 3 жовтня.

«Суботній ранок сколихнула смутна новина – після тривалої боротьби з Covid-19 у вічність відійшов наш багаторічний колега, старша лікар оперативно-диспетчерського відділу ЛОЦЕМД МК Орлов Ігор Борисович», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Орлов віддав служінню людям все своє життя. Більш як 45 років працював в оперативно-диспетчерській службі центру. З них 20 років – старшим лікарем зміни.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

Коронавірус в Україні

Всього 222322

Хворіють 119232

Одужали 98737

Померли 4353

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.