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    Здоров'я

    Минулої доби в Україні виявлено ще 4661 хворий на коронавірус

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    <p>Минулої доби в Україні одужали 2146 людей</p> - Минулої доби в Україні виявлено ще 4661 хворий на коронавірус

    Минулої доби в Україні одужали 2146 людей

    За минулу добу від коронавіруса померли 92 людини

    В Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Це на 564 випадки більше, ніж днем раніше (4069). 

    Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.

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