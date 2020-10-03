Минулої доби в Україні виявлено ще 4661 хворий на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минулої доби в Україні одужали 2146 людей

За минулу добу від коронавіруса померли 92 людини

В Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Це на 564 випадки більше, ніж днем раніше (4069).

Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.

Читайте також: