Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень



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29 вересня п’ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус

«Влада втратила контроль над епідемією коронавірусу» – Марина Порошенко

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко проходить лікування в одній з лікарень. Про це повідомила Марина Порошенко. Вона подякувала всім за підтримку і зауважила, що медики у ситуації пандемії опинились без державного захисту.

«Друзі, наша родина щиро вдячна за підтримку кожному. Сьогодні з Covid-19 боряться мій чоловік і наша донька. Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус.

Попри те, шо мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування», – зазначила Марина Порошенко.

«Тепер щодо ситуації в лікарнях Києва – вона вкрай погана. І я знаю про це далеко не у зв’язку з хворобою чоловіка. З самого початку епідемії коронавірусу наш фонд ще навесні переорієнтував свою діяльність на боротьбу з Covid-19. І забезпечував захисні костюми, маски, противірусні окуляри, пульсоксиметри, постачав сучасні цифрові рентген-апарати і нові апарати ШВЛ, ремонтував непрацюючі», – нагадала Марина Порошенко.

Вона наголосила, що за півроку з початку пандемії влада жодних висновків не зробила. «І маємо результат: лікарі вже на межі виснаження, хоч роблять все можливе. В лікарнях не вистачає ліжок для хворих на коронавірус, кисневих концентраторів, реанімаційного обладнання. А зі спеціального фонду АнтиКовід не закуплено навіть жодного апарату ШВЛ», – констатує Марина Порошенко.

«Поки гроші витрачали на все що завгодно, окрім медицини, влада повністю втратила контроль над протидією пандемії. Ми розуміємо, що в діючих умовах всі сили держави мають бути спрямовані на оснащення лікарень і забезпечення системи охорони здоров’я. Ми послідовно будемо над цим працювати», – говорить Порошенко.

Вона зауважує, що зараз українцям, на жаль, доводиться розраховувати тільки на себе і на благодійників. «Тому ще раз прошу кожного: користуйтесь масками, обробляйте руки і дотримуйтесь соціальної дистанції», – закликала Марина Порошенко. Вона побажала всім здоров’я.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.