CNN: наступні 48 годин будуть критичними для хворого на Covid-19 Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співрозмовник телеканалу заявив, що останню добу життєво важливі показники Трампа були дуже тривожними

Дональда Трампа госпіталізували після того, як 2 жовтня у нього виявили коронавірус

Попри офіційні заяви лікаря президента США Шона Конлі про хороший стан пацієнта, джерело, яке ознайомлене зі станом здоров'я Трампа заявило, що насправді ситуація протилежна.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Співрозмовник телеканалу заявив, що останню добу життєво важливі показники Трампа були дуже тривожними, а наступні 48 годин будуть критичними з точки зору його догляду.

«Ми все ще не перебуваємо на чіткому шляху до повного одужання (Трампа - ред.)», – наголосило джерело.

Телеканал вже звернувся до Білого дому з проханням роз'яснити ситуацію зі станом президента США, але поки що відповіді не отримав.

Нагадаємо, у суботу лікар президента США Дональда Трампа розповів, що американський лідер почуває себе добре.

Зазначимо, хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.