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    У світі

    Виявлено новий небезпечний наслідок коронавірусу

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    У перехворілих, як зазначається, може проявлятися синдром MIS-A - Виявлено новий небезпечний наслідок коронавірусу
    У перехворілих, як зазначається, може проявлятися синдром MIS-A

    У пацієнтів з небезпечним синдромом виникали проблеми з серцем і шлунково-кишковим трактом

    Американські вчені виявили новий небезпечний наслідок коронавірусу, повідомили у Центрі з контролю і профілактиці захворювань США.

    Йдеться про гострий запальний синдром у дорослих, який раніше знаходили у дітей і пов’язували його з Covid-19.

    У перехворілих, як зазначається, може проявлятися синдром MIS-A, який є важким ускладненням коронавірусу у дітей і підлітків. У пацієнтів з цим синдромом виникали проблеми з серцем і шлунково-кишковим трактом. Люди стали скаржитися на аритмію, болі в животі та температуру.

    Зафіксовано вже 16 таких випадків.

    Коронавірусом з початку пандемії заразилися понад 34 мільйонів осіб, більше мільйона загинули. Найбільш схильні до інфекції США, Індія і Бразилія.

    Нагадаємо, за минулу добу в Росії виявили 9859 випадків Covid-19, 174 людини померли, 5563 виписалися з лікарень. Лише за останній місяць у Росії удвічі зросла кількість інфікованих.

    Як повідомлялося, лікар президента США Дональда Трампа розповів, що американський лідер почуває себе добре. Медик не зміг вказати терміни, коли американського лідера випишуть з госпіталю.

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