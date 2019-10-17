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    Здоров'я

    У МОЗ попередили українців про швидке і масове ожиріння

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    Чоловіки споживають в середньому у два рази більше за добову норму солі, діти ж зловживають картоплею і цукром - медики - У МОЗ попередили українців про швидке і масове ожиріння
    Чоловіки споживають в середньому у два рази більше за добову норму солі, діти ж зловживають картоплею і цукром - медики

    Третина дорослого населення України має надлишкову вагу, а 14% страждають від ожиріння

    Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) досліджувало культуру харчування українців і попередило про швидке масове ожиріння.

    Зазначається, що дослідження проводилися разом з приватними компаніями.

    Для цього понад 1000 добровольців щодня записували і фотографували все, що вони їдять протягом дня.

    Зібравши дані за тиждень, дослідники проаналізували їх і прийшли до невтішних висновків.

    Виявляється, що третина дорослого населення України має надлишкову вагу, а 14% страждають від ожиріння.

    Причиною є вкрай незбалансоване харчування. З'ясовано, що чоловіки споживають в середньому у два рази більше за добову норму солі, діти ж зловживають картоплею і цукром.

    Фахівці порадили ввести у свій раціон більше овочів і фруктів, щоб отримувати необхідні вітаміни і мінерали.

    Раніше повідомлялося, що мати загодувала підлітка до смерті.

    Також писали про те, що британка схудла на 57 кг заради весілля батька. 

    здоров'я діти весілля харчування населення
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