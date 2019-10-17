У МОЗ попередили українців про швидке і масове ожиріння



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Чоловіки споживають в середньому у два рази більше за добову норму солі, діти ж зловживають картоплею і цукром - медики

Третина дорослого населення України має надлишкову вагу, а 14% страждають від ожиріння

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) досліджувало культуру харчування українців і попередило про швидке масове ожиріння.

Зазначається, що дослідження проводилися разом з приватними компаніями.

Для цього понад 1000 добровольців щодня записували і фотографували все, що вони їдять протягом дня.

Зібравши дані за тиждень, дослідники проаналізували їх і прийшли до невтішних висновків.

Виявляється, що третина дорослого населення України має надлишкову вагу, а 14% страждають від ожиріння.

Причиною є вкрай незбалансоване харчування. З'ясовано, що чоловіки споживають в середньому у два рази більше за добову норму солі, діти ж зловживають картоплею і цукром.

Фахівці порадили ввести у свій раціон більше овочів і фруктів, щоб отримувати необхідні вітаміни і мінерали.

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