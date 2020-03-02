У МОЗ пояснили, що буде зі страховою медициною



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Страхування на випадок хвороби існує в країні і сьогодні, як соціальний пакет у компаніях для співробітників, або самостійне страхування

Запроваджувати страхову медицину у бідній країні означає позбавити людей меддопомоги, – Оксана Сухорукова

Нинішня реформа медицини передбачає страхування за системою Беверіджа, в основі якої лежить принцип універсального забезпечення на всі випадки соціального ризику для всіх громадян.

Кожна людина сплачує податки. Навіть безробітний, коли робить будь-які покупки, сплачує непрямі податки – ПДВ, акцизний збір. Така система дає змогу кожному отримати рівні умови на медичну допомогу. Так в інтерв’ю «Дзеркала тижня» пояснює медичне страхування директор директорату медичних послуг МОЗ Оксана Сухорукова.

Фахівець зазначила, що в цьому полягає суть змін у системі фінансування. «НСЗУ є стратегічним закупівельником, національним страхувальником, але за іншою системою. Можливо, в подальшому, коли викристалізується пакет медичних гарантій, деякі речі можна буде достраховувати», – сказала Сухорукова

За словами фахівця, страхування на випадок хвороби існує в країні і сьогодні, як соціальний пакет у компаніях для співробітників, або самостійне страхування. «Але такої культури в нас немає. Бідні люди, які більше за всіх потерпають від нестачі грошей на лікування, страхуватися не підуть. У таких умовах запроваджувати страхову медицину означає позбавити людей медичної допомоги. Тому стратегічні закупівлі і страхування за рахунок загальнодержавних податків, рівні права і можливості — це те, що ми пропонуємо. Захворів – НСЗУ заплатила за твоє лікування. А фінансувати ліжко-місця немає сенсу», – розповіла Оксана Сухорукова.

Зазначимо, про необхідність запровадження страхової медицини в Україні говорять уже не перший рік. У грудні 2014 року, презентуючи програму дій уряду, тодішній прем’єр Арсеній Яценюк заявляв, що в Україні буде запроваджене медичне страхування. Про терміни, в які це планують здійснити, він не сказав.

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, член фракції партії «Слуга народу» Михайло Радуцький заявив, що необхідною умовою для запуску страхової медицини є також виведення зарплат українців із тіні.