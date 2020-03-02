В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19, – МОЗ



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В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано

Медицина в Україні повністю готова на випадок фіксації коронавірусу

В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, дві тисяч лікарів-інфекціоністів та п’ять тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.

Про це повідомила пресслужба міністерства охорони здоров’я України.

Станом на 2 березня 2020 року у світі зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 048 – летальні. Одужало вже 45 074 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

За повідомленням МЗС України станом на 28 лютого інформація про наявність громадян України серед інфікованих коронавірусом на території КНР до Посольства не надходила. Посольство продовжує перебувати на постійному зв’язку з українцями, які відмовились від евакуації. Всього дипустанові відомо про 39 громадян України які залишаються в провінції Хубей.

МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до провінції Хубей та м.Ухань, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними до інших територій Китайської Народної Республіки.

В Італії у громадянки України, яка прибула з м. Кремона, був діагностований COVID-19. Наразі вона перебуває у лікарні «Cotugno» (м. Неаполь), а її життю, за даними лікарів, нічого не загрожує. Родичі, з якими контактувала громадянка, поміщені у карантинний режим. Зазначена ситуація перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в Неаполі та Посольства України в Італії.

Італійська сторона відзначає, що на сьогодні уряд повністю контролює епідеміологічну ситуацію в державі, де існують два осередки хвороби у Ломбардії та Венето, в той же час як в інших регіонах фіксуються поодинокі випадки, що не становлять масової загрози для жителів.

27 лютого розпочався процес висадки пасажирів із круїзного лайнері «Diamond Princess», де перебувало 25 громадян України-членів екіпажу лайнеру. Після висадки на берег всі пройдуть двотижневий карантин, після чого, за умови отримання повторних негативних результатів відповідних тестів, вони отримають можливість виїзду за межі Японії. Станом на 28 лютого, три громадянина України, в яких діагностовано наявність вірусу COVID-19, продовжують перебувати в медичних закладів м. Токіо. Наразі стан наших співвітчизників задовільний. 27 лютого була виписана з лікарні громадянка України, яка вже пройшла необхідний курс лікування, та наразі перебуває в одному з місцевих готелів.

28 лютого по всій Україні у визначених медичних закладах почались навчання на випадок фіксації коронавірусу. Вже відбулись навчання у Києві в Олександрівській лікарні та в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції та органів місцевої влади.

28 лютого до Центру громадського здоров’я МОЗ України надійшли два повідомлення про підозру на COVID-19 із Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з Італії та мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної-референс лабораторії.

Центр Громадського здоров’я МОЗ України за підтримки ВООЗ організував та проводить дводенний тренінг для епідеміологів та вірусологів як готуватися та реагувати на спалах COVID-19.

Тренінг включає сесію з комунікації як працювати з інформацією під час кризової ситуації, як спалах COVID-19 у світі. У тренінгу беруть часть понад 70 фахівців епідеміологів та вірусологів з Києва та регіонів України.

CDC оприлюднило тимчасові рекомендації для підприємств та роботодавців щодо реагування на COVID-19:

Працівники із симптомами гострих респіраторних захворювань мають повідомити свого керівника та залишатися вдома.

Якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним захворюванням, її слід відокремити від інших працівників та негайно направити додому.

Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.

Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити руки з милом не менше 20 секунд.

При плануванні відряджень варто дотримуватися рекомендацій.

На сайті Кабінету Міністрів України публіковано розпорядження від 03.02.2020 №93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV».

Для профілактики захворювання МОЗ рекомендує:

часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами;

під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою. уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

при підвищеній температурі тіла, кашлі й утрудненому диханні якнайшвидше звертатися до лікаря та повідомити йому попередню історію подорожей;

не споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

Нагадаємо, влада у Москві підтвердила, перший випадок зараження коронавірусом. Пацієнт перебуває у столичній лікарні. Чоловік нещодавно повернувся з Італії.

У берлінському Сенаті повідомили про те, що в німецькій столиці офіційно підтверджений перший випадок зараження коронавірусом.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.