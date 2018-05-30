У МОЗ спростували інформацію про смерті від вакцини

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Вакцинація

Міністерство охорони здоров'я відзначає: смерть «після» вакцинації не означає смерть «внаслідок»

У 2017 році не було зафіксовано жодної смерті від вакцинації. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Відповідну заяву у відомстві зробили після публікації в ЗМІ інформації Центру громадського здоров'я.

«В інтерв'ю для «Рбк-Україна» директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта назвав кількість дітей, смерть яких співпала за часом із проведенням вакцинації у 2017 році. Зараз у медіапросторі поширюється новина, у якій цю цифру можна трактувати неправильно. Міністерство охорони здоров'я відзначає: смерть «після» не означає смерть «внаслідок». У 2017 році було зафіксовано 18 смертей, які збіглися за часом із проведенням вакцинації. Однак жодна із цих смертей не була пов'язана з вакцинацією», - повідомляється на сайті МОЗ.

У МОЗ також зазначили, що Україна демонструє позитивну динаміку в зниженні випадків дитячої смертності. Смертність дітей віком до 5 років знизилася з 5491 випадку у 2010 році до 3610 випадків у 2016 році. У тому ж 2016 році рівень дитячої смертності дітей до одного року становив 2955 випадків.

«Це близько восьми смертей у день, й іноді трапляється так, що смерть дитини збігається з вакцинацією в часі. Усі випадки дитячих смертей були розслідувані, причина смерті встановлена», - йдеться в повідомленні.

Згадані директором ЦГЗ 18 смертей були викликані такими причинами: вроджені вади розвитку (наприклад, коарктація аорти), які призвели до виникнення серцевої і серцево-легеневої недостатності, менінгококцемія, гідроцефалія, пневмонія, синдром раптової смерті, вроджений імунодефіцит й асфіксія (удушення).

Нагадаємо, Володимир Курпіта, кажучи про 17 смертей після вакцини, наголосив, що це не викликало резонансу в ЗМІ через те, що український ринок вакцин залишається місцем для торгових воєн між різними компаніями.

Раніше в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, як правильно робити вакцинацію.

Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що згоден першим зробити необхідні за віком вакцинації під пильним оком телекамер, а також запропонував розпочати «хвилю» щеплень з нього та народних депутатів.