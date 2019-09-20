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    Здоров'я

    У Раді заявили, що Україна готова віддати у концесію станції переливання крові

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    Концесія - це те, що дозволить вирішити проблеми із заготівлею крові та взагалі зі станціями переливання крові, вважає нардеп Радуцький - У Раді заявили, що Україна готова віддати у концесію станції переливання крові
    Концесія - це те, що дозволить вирішити проблеми із заготівлею крові та взагалі зі станціями переливання крові, вважає нардеп Радуцький

    За словами Радуцього, Україна готова віддавати у концесію іноземним фірмам обласні станції переливання крові

    Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що Україна готова віддавати у концесію іноземним фірмам обласні станції переливання крові.

    Про це він сказав, виступаючи на науково-практичній конференції з міжнародної участю «Актуальні питання промислового виробництва препаратів крові», повідомляє «Укрінформ».

    «Концесія - це те, що дозволить вирішити проблеми із заготівлею крові та взагалі зі станціями переливання крові в Україні і впустить інвесторів в Україну. Сьогодні Україна готова віддавати у концесію станції переливання крові, щоб зайшов інвестор і взяв це в управління», - сказав Радуцький.

    За його словами, у деяких областях вже можна побачити, як виглядають сучасні станції переливання крові.

    «Ми хочемо, щоб усі регіони мали такі найсучасніші станції», - наголосив Радуцький.

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