У Раді заявили, що Україна готова віддати у концесію станції переливання крові



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Концесія - це те, що дозволить вирішити проблеми із заготівлею крові та взагалі зі станціями переливання крові, вважає нардеп Радуцький

За словами Радуцього, Україна готова віддавати у концесію іноземним фірмам обласні станції переливання крові

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що Україна готова віддавати у концесію іноземним фірмам обласні станції переливання крові.

Про це він сказав, виступаючи на науково-практичній конференції з міжнародної участю «Актуальні питання промислового виробництва препаратів крові», повідомляє «Укрінформ».

«Концесія - це те, що дозволить вирішити проблеми із заготівлею крові та взагалі зі станціями переливання крові в Україні і впустить інвесторів в Україну. Сьогодні Україна готова віддавати у концесію станції переливання крові, щоб зайшов інвестор і взяв це в управління», - сказав Радуцький.

За його словами, у деяких областях вже можна побачити, як виглядають сучасні станції переливання крові.

«Ми хочемо, щоб усі регіони мали такі найсучасніші станції», - наголосив Радуцький.