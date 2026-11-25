До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 13-річну дівчинку із Шептицького району з підозрою на ботулізм. Напередодні дитина їла консервованого тунця з рисом та овочами, який після відкриття близько трьох тижнів зберігався в холодильнику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За інформацією фахівців Центру, дівчинка скаржилася на діарею, біль у животі, сухість у роті та порушення зору. Медики госпіталізували її у важкому стані до відділення інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Під час епідеміологічного розслідування з'ясувалося, що консерву з тунцем, рисом та овочами родичі подарували школярці влітку. Після відкриття продукт залишався у домашньому холодильнику приблизно три тижні.

У лікарні дитині ввели протиботулінічний антитоксин. Вона отримує необхідну медичну допомогу відповідно до клінічних протоколів. У повідомленні Центру йдеться про підозру на ботулізм, а не про остаточно підтверджений діагноз.

Скільки випадків ботулізму зафіксували в Україні

За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, це третій випадок ботулізму в регіоні від початку 2026 року.

Перший зареєстрували у травні. Тоді захворів 60-річний мешканець Львівського району, який споживав домашню овочеву консервацію, що зберігалася понад п'ять років.

Наприкінці вересня до лікарні потрапила 33-річна мешканка Самбірщини. Причиною захворювання стала м'ясна тушкованка.

Для порівняння, у 2025 році на Львівщині зареєстрували сім випадків ботулізму.

Проблема стосується не лише одного регіону. За даними Міністерства охорони здоров'я України, протягом перших чотирьох місяців 2026 року на ботулізм захворіли 12 дорослих. Випадки зареєстрували у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Чим небезпечний ботулізм і як розпізнати захворювання

Ботулізм – це гостре харчове отруєння, яке виникає через потрапляння в організм ботулотоксину. Він уражає нервову систему, може спричинити параліч м'язів, зокрема тих, що відповідають за дихання.

Особлива небезпека полягає в тому, що ботулотоксин неможливо визначити за смаком, запахом або зовнішнім виглядом продукту. Навіть консерви, які не мають ознак псування, можуть бути небезпечними. Про це попереджає Міністерство охорони здоров'я України.

Перші симптоми найчастіше виникають через 12–24 години після вживання зараженої їжі, хоча іноді проявляються через кілька годин або навіть через кілька діб.

Серед основних ознак захворювання:

погіршення зору, двоїння або туман перед очима;

сухість у роті;

порушення мовлення та труднощі з ковтанням;

м'язова слабкість і запаморочення;

нудота, блювання, біль у животі;

відчуття нестачі повітря.

За перших підозрілих симптомів необхідно негайно звернутися по медичну допомогу. Своєчасне введення протиботулінічного антитоксину має вирішальне значення для лікування.

Як уберегтися від ботулізму

Медики радять уникати продуктів, які можуть містити небезпечний токсин. Зокрема, варто бути обережними з домашніми м'ясними, рибними та грибними консервами, в'яленою, копченою і солоною рибою.

Не варто купувати продукти домашнього виробництва на стихійних ринках або вживати їжу, якщо є сумніви щодо її походження, виготовлення чи умов зберігання.

Особливу увагу слід приділяти правилам зберігання продуктів після відкриття упаковки. Не залишайте відкриті консерви надовго, навіть у холодильнику.

Нагадаємо, у червні 2026 року «Главком» повідомляв, що за перші чотири місяці в Україні зареєстрували 12 випадків ботулізму. Тоді Міністерство охорони здоров'я окремо наголосило: небезпечний токсин може міститися навіть у продуктах, які на вигляд здаються цілком придатними до споживання.