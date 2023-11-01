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У ще одній області зафіксовано спалах гепатиту А

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У ще одній області зафіксовано спалах гепатиту А
фото ілюстративне

Хворих госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада.

В Івано-Франківську з гепатитом А до обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізували семеро людей, з них троє – діти. Про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна, передає «Суспільне».

«Станом на 1 листопада 2023 року в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню госпіталізували сімох людей з гепатитом A. Це – четверо дорослих і троє дітей», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан – середньої важкості.

Хворих госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада.

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. 

У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші три дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

Нагадаємо, що нещодавно спалах Гепатиту А стався на Вінниччині. Станом на 1 листопада в області зареєстровано 247 повідомлень про хворих. У 207 випадках захворювання підтверджено лабораторно.

У медустановах області перебувають 120 пацієнтів (серед них 20 дітей).

Читайте також інтерв’ю: Інфекціоніст Федір Лапій про спалах гепатиту А: Досі важко сказати, чому саме Вінниця 
Теги: Івано-Франківськ хвороби гепатит

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