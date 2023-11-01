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Вінниччиною масово шириться гепатит А: що відомо на сьогодні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вінниччиною масово шириться гепатит А: що відомо на сьогодні
фото ілюстративне

В області зареєстровано 247 повідомлень про хворих на Гепатит А

У Вінницькій області продовжує зростати кількість нових випадків захворювання на вірусний гепатит А. Про це повідомили у пресслужбі Вінницької обласної військової адміністрації.

Станом на 1 листопада в області зареєстровано 247 повідомлень про хворих. У 207 випадках захворювання підтверджено лабораторно.

Водночас, незважаючи на зростання загальної кількості хворих, число госпіталізованих пацієнтів поступово зменшується. Так, зараз у медустановах області перебувають 120 пацієнтів (серед них 20 дітей).

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. 

У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші три дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

«Стан усіх пацієнтів середнього ступеня важкості. Один пацієнт у нас залишається важким, його стан стабільний. На сьогодні у нас вже вакциновано 117 медиків та вісім контактних осіб із 12 сімей, де були зафіксовані вогнища хвороб»,–- повідомила заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.

Нагадаємо, що в області через спалах Гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію.

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Теги: гепатит Вінниччина хвороби

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