Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Школи Вінниці переведуть на онлайн-навчання через спалах гепатиту А

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Школи Вінниці переведуть на онлайн-навчання через спалах гепатиту А
Рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості хворих
фото з відкритих джерел

Школярі повернуться з осінніх канікул на навчання у онлайн-форматі

У понеділка, 30 жовтня, усі школи Вінниці будуть переведені на дистанційне навчання. Про це йдеться у повідомленні міської ради.

Зазначається, що відповідне рішення сьогодні ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Таке рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості хворих на гепатит А в нашій громаді. Отож, на найближчий період ініціювали онлайн-навчання, адже здоров'я та безпека вінничан – важливі. Надалі слідкуватимемо за ситуацією», – коментує директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

У лікарнях Вінницької області фіксується зростання госпіталізацій пацієнтів із гепатитом А – йдеться про 135 випадків. Серед цих випадків госпіталізацій пацієнтів лабораторно було підтверджено 122 випадки захворювань.

Нагадаємо, на Вінниччині кілька днів тому зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Спеціалісти Вінницького Центру контролю та профілактики хвороб перевіряють та досліджують усі можливі причини спалаху – від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання, забезпечують відбір зразків з навколишнього середовища та осередків захворювання.

Теги: школа Вінниця навчання гепатит

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ентоні Блінкен
Блінкен пояснив, у чому полягає «стійкий і справедливий мир» для України
29 вересня, 02:50
До української мови та математики як обовʼязкових предметів для Національного мультипредметного тесту у 2024 році додається історія України
Імперські байки в українській школі. Незручне питання до міністра Лісового
10 жовтня, 12:30
Навчання за професією «сапер» в Україні буде проходити у восьми закладах освіти
Українці можуть отримати 27 тис. грн на навчання за однією із професій
19 жовтня, 17:06
Працівники водоканалу у Вінниці підозрюються в розтраті 10 млн грн
Працівники водоканалу у Вінниці підозрюються в розтраті 10 млн грн
16 жовтня, 20:14
Ворог використовував артилерію, міномети, АГС, некеровані авіаційній ракети на Чернігівщині
Терор «шахедів» на Одещині, ЗСУ відбили 15 атак РФ на Куп'янському напрямку: ситуація в регіонах
17 жовтня, 10:39
Росіяни більше не зможуть обнулити термін перебування в Киргизії
Киргизія ввела нові правила в'їзду й підставила росіян
20 жовтня, 15:57
Багато дискусій навколо того, хто має право на відстрочку, а хто ні у разі прийняття закону про мобілізацію студентів, старших 30 років
Чи мобілізовуватимуть студентів від 30 років: нардеп розповів, як просувається законопроєкт
21 жовтня, 17:21
Військові навчання тривають на восьми полігонах
Білорусь вкотре продовжила військові навчання з РФ
22 жовтня, 23:45
Закриття кордонів передбачено на випадок прориву нелегальних мігрантів
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Вчора, 20:53

Новини

Школи Вінниці переведуть на онлайн-навчання через спалах гепатиту А
Школи Вінниці переведуть на онлайн-навчання через спалах гепатиту А
Спалах гепатиту А: на Вінниччині значно зросла кількість госпіталізованих
Спалах гепатиту А: на Вінниччині значно зросла кількість госпіталізованих
На Вінниччині чоловік торгував трофейною російською зброєю (фото)
На Вінниччині чоловік торгував трофейною російською зброєю (фото)
На Вінниччині зафіксовано спалах інфекційного захворювання
На Вінниччині зафіксовано спалах інфекційного захворювання
Через аварію частина Вінниці залишиться без води
Через аварію частина Вінниці залишиться без води
Працівники водоканалу у Вінниці підозрюються в розтраті 10 млн грн
Працівники водоканалу у Вінниці підозрюються в розтраті 10 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
20K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6489
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6249
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4927
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту