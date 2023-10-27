Школи Вінниці переведуть на онлайн-навчання через спалах гепатиту А

Школярі повернуться з осінніх канікул на навчання у онлайн-форматі

У понеділка, 30 жовтня, усі школи Вінниці будуть переведені на дистанційне навчання. Про це йдеться у повідомленні міської ради.

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Зазначається, що відповідне рішення сьогодні ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Таке рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості хворих на гепатит А в нашій громаді. Отож, на найближчий період ініціювали онлайн-навчання, адже здоров'я та безпека вінничан – важливі. Надалі слідкуватимемо за ситуацією», – коментує директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

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У лікарнях Вінницької області фіксується зростання госпіталізацій пацієнтів із гепатитом А – йдеться про 135 випадків. Серед цих випадків госпіталізацій пацієнтів лабораторно було підтверджено 122 випадки захворювань.

Нагадаємо, на Вінниччині кілька днів тому зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Спеціалісти Вінницького Центру контролю та профілактики хвороб перевіряють та досліджують усі можливі причини спалаху – від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання, забезпечують відбір зразків з навколишнього середовища та осередків захворювання.