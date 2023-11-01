Інфекціоніст Федір Лапій про спалах гепатиту А: Досі важко сказати, чому саме Вінниця

70-80% дорослих у дитинстві зустрілися з вірусом гепатиту А, набули імунітет і захищені протягом усього життя

Спалах вірусного гепатиту А на Вінниччині не вщухає. Так, станом на вечір 31 жовтня кількість випадків захворювання зросла до 247, повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

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Із них лабораторно підтверджені 207 випадків, 118 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні. Серед хворих – 35 дітей, у тому числі дошкільного віку, а також дев’ятеро студентів, 13 працівників закладів, сім медиків.

Наразі зайнято 47% ліжок у стаціонарах, підготовлених до прийому хворих на вірусний гепатит А.

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Про розслідування причин спалаху, ймовірний російський слід у цій історії та про те, як уберегтися від гепатиту А та інших хвороб, спалахи яких нині фіксуються, в інтерв’ю «Главкому» розповів лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним шляхом. (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним шляхом. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Серед симптомів – нетривала гарячка у перші три дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяниця, нудота, біль у животі.

«Ми очікували спалаху гепатиту А після підриву Каховської ГЕС»

Спалах гепатиту А на Вінниччині – що відбувається?

У світі є території низької, дуже низької і високої ендемічності щодо гепатиту А. Що означає «висока ендемічність»? Це означає, що всі у дитинстві перехворіли і набули імунітету. На таких територіях, як правило, спалаху не виникає.

Країни з низькою і дуже низькою ендемічністю – це Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, США, Канада, країни Європи. Там немає циркуляції вірусу і діти не набувають імунітету.

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Варто розуміти, що важкі форми гепатиту А розвиваються саме у дорослих. У дітей – ні. Україна належить до середньої ендемічності. Це означає, що 70-80% дорослих у дитинстві зустрілися з вірусом гепатиту А, набули імунітету і захищені протягом усього життя.

Але залишаються 20% дорослих, які не зустрілися з вірусом. І тут питання: коли і як ця зустріч відбудеться, які це буде мати наслідки. Якщо подивитися на статистику Вінниці, то більшість хворих – дорослі.

У дітей шкільного віку жовтяниця розвивається у 50% випадків, а у дорослих – майже у 90%.

Тобто ми виявляємо гепатит А, коли пацієнт вже пожовтів. Він звертається за медичною допомогою, і коли лікар бачить, що у пацієнта є жовтяниця, то алгоритм лікування передбачає дослідження на гепатит А.

Ми не діагностуємо гепатит А у дітей, коли він не має таких яскравих симптомів.

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Дитина може перехворіти і батьки про це навіть не знатимуть?

Саме так. Близько 70% українців перехворіли на гепатит А у дитинстві, без жовтяниці.

В Україні вірус циркулює, він дуже стійкий. Хвороба передається фекально-оральним шляхом, тобто з фекаліями хворого потрапляє у водойми. При цьому вірус досить швидко гине при кип’ятінні. Тому важливо піддавати продукти харчування термічній обробці.

джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Гепатит А – хвороба брудних рук, активація якої більш характерна для літньої пори. Якщо зараз – не літо, а спалах стався, то, може, це диверсія?

Ні. По-перше, у нас осінь дуже тепла. По-друге, вірус стійкий до заморожування.

Разом із тим, зараження відбувається внаслідок потрапляння стічних вод у водойми, де ми купаємося. І ми справді очікували спалаху гепатиту А влітку – внаслідок підриву Каховської ГЕС. Тому що, як правило, при таких катастрофах виникають спалахи, бо є підтоплення прибудинкових територій, вигрібних ям. Нам пощастило, цього не відбулося.

Щодо Вінниці: якби спалах був спеціально спровокованим, то вірус, швидше за все, внесли би у джерело водопостачання. По-перше, тоді би захворювання мало бути більш масовим. По-друге, проби води взяті і вірусу у них не виявлено.

Зауважу: було взято дуже багато проб з різних джерел, з системи водопостачання, з колодязів, з артезіанських свердловин.

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Тобто досі незрозуміло, звідки воно взялося?

Розглядалося кілька гіпотез щодо джерела спалаху. Приміром, що вірус «завезли» з півдня України, де була катастрофа на Каховській ГЕС. Ця гіпотеза не підтвердилася: у південній частині не було спалаху, крім того, немає якоїсь міграції звідти. Крім того, люди, які захворіли, не мали контактів з приїжджими з Херсонщини.

Чи могло виникнути зараження через продукти, придбані на базарі? Була навіть гіпотеза, що джерело розповсюдження – кавуни, які завезли з Херсонщини, але ж їх завезли у різні регіони, а спалах маємо лише у Вінниці. Тому, знову ж таки, ця гіпотеза не підтвердилася.

Досі важко сказати, чому саме Вінниця, і звідки вірус міг потрапити і поширитися.

Чи потрібно всім робити щеплення від гепатиту А?

В Україні вакцинація від гепатиту А є у переліку рекомендованих МОЗ, але не є обов’язковою

Ні. Ця вакцина може використовуватися як для планової вакцинації, так і для екстреної, після контакту з хворим. Якщо ми говоримо про планову, її роблять в Ізраїлі, США. Інші країни не використовують планову вакцинацію для профілактики гепатиту А.

Знову ж таки, діти хворіють легко. Це може бути блювота, нудота, діарея. Переважно цей вірус становить проблему для дітей із супутньою патологією, у яких є гепатити B, C, і які мають серйозні хронічні ураження печінки. Для них не має значення, чи є спалах у Вінниці, їм потрібен захист від гепатиту А.

Дорослим можна використовувати екстрену вакцинацію. Вакцина зараз наявна у Вінниці для щеплення саме тих, хто контактував із хворими на гепатит А.

Це безкоштовно?

Так. Мобільні бригади виїжджають в осередок захворювання і пропонують пройти вакцинацію контактним особам. Така вакцинація проводиться протягом двох тижнів від моменту контакту. І у таких випадках вакцина дуже ефективна.

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«Захворюваність на кір і далі зростатиме»

В Україні є ще один спалах вкрай небезпечної хвороби – лептоспірозу: випадки у Чернігові і на Львівщині. А у вересні МОЗ прогнозувало велику ймовірність спалахів кору.

Для лептоспірозу характерна сезонність, а саме літній період. Захворюваність на лептоспіроз пов’язана з мишевидними гризунами. Вони є резервуаром для збудника. Вони мешкають біля водойм, сеча з лептоспірою (збудник лептоспірозу, – «Главком») потрапляє у водойми, у яких ми під час спеки купаємося, або куди ходимо рибалити, і таким чином лептоспіра заражає нас.

Кількість захворювань на лептоспіроз в Україні не зросла, порівняно з минулими роками. У нас щороку влітку захворюваність на лептоспіроз підвищується, бо люди купаються в озерах і ставках.

Спалахи кору якось залежать від сезонності?

Кір – це інфекція, яка може бути попереджена шляхом вакцинації. Причому якщо щеплення проти певних хвороб може лише попередити тяжкий перебіг, як у випадку з вакцинацією проти Covid-19, то у випадку з кором можна попередити взагалі зараження і, відповідно, подальшу передачу вірусу.

Кір можна викорінити, як це зробили з натуральною віспою або з деякими вірусами поліомієліту. Але для цього потрібне високе охоплення вакцинацією, понад 95%. Наші ж люди ходять в Московський патріархат, слухають всякі нісенітниці і водять хороводи проти вакцинації під Верховною Радою.

джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Аргумент антивакцинаторів: кір – це циклічне захворювання, то хоч роби щеплення, хоч не роби, він буде періодично з’являтися.

Якби охоплення вакцинацією було понад 90%, цієї циклічності би не було. А для меншого охоплення характерна циклічність. Кожні 5-6 років виникає спалах кору. Останній спалах у нас був у 2017-19 роках. Абсолютно логічним є нинішній підйом захворюваності, про це говорили раніше.

Кір влітку не дуже поширюється. Але починається осінь, діти ідуть до школи, до садочку. Кір любить осінньо-зимовий період і захворюваність зараз зростає. Тому влітку невакцинованим дітям і тим, хто не отримав другу дозу у шість років, було запропоновано пройти вакцинацію проти кору. Погодилися лише 44% батьків. Тобто приблизно 60% батьків не погодилися захистити своїх дітей від кору, і захворюваність зараз зростає і буде рости.

До слова, навіть якщо ми говоримо про циклічність, то хворіють невакциновані.

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Чи слід цьогоріч робити щеплення від Covid-19?

Так – тим, хто у групі ризику, і тим, хто не вакцинований взагалі або не має первинної вакцинації. Первинна вакцинація – це, якщо ми говоримо про РНК-вакцину, наприклад Pfizer, дві дози, плюс перший бустер. Для людей до 60 років без серйозних супутніх захворювань цього достатньо. Але наголошую: це тільки для захисту від тяжкого перебігу.

Якщо вам 60 років і більше, або ви маєте серйозні супутні захворювання, такі як онкологія, цукровий діабет, або якщо ви вагітні, то крім первинного вакцинального комплексу рекомендовано зробити ще додатковий бустер, який може бути введений раз на пів року.

Якщо ви у групі ризику, і минуло вже пів року з моменту останнього щеплення, то слід щепитися. Є рекомендація Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики від вересня цього року. Ці рекомендації затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я. Вакцина є у достатній кількості.

Коли в Україні з’явився Covid-19, а вакцину ще не винайшли, була рекомендація щеплюватися від грипу і від пневмококової інфекції. Чи потрібно це зараз?

Ці рекомендації залишаються актуальними.

Два сезони поспіль грип фактично був відсутній – у 2020-21 роках – через суворі карантинні обмеження щодо Covid-19. Але він до нас повернувся. Багато дітей повернулися до шкіл, а школи мають сприятливі умови для поширення вірусу грипу, і ми знаємо що Covid-19 може поєднуватися з грипом, що значно ускладнює перебіг коронавірусної хвороби. Тому щеплюватися від грипу потрібно.

Щодо пневмококової інфекції, то це особливо актуально для людей з групи ризику. Я, наприклад, вакцинований.

Наталія Сокирчук, «Главком»