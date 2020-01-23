У Яремче шістьох туристів госпіталізували з отруєнням



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Усі постраждалі – 2002 року народження

Постраждалі в складі туристичної групи з 11 осіб відпочивали в Гуцульській садибі в селищі Ворохта

У Яремче Івано-Франківської області шість осіб були госпіталізовані з попереднім діагнозом - гостра кишкова інфекція.

Про це в четвер, 23 січня, повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«В інфекційне відділення Яремчанської ЦМЛ з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано шість осіб: громадянка 2002 року народження, жителька міста Бровари, громадянка 2002 року народження, жителька міста Бориспіль Київської області, громадянин 2002 року народження, громадянин 2002 року народження, громадянин 2002 року народження, жителі Києва, і громадянка 2002 року народження, жителька селища Ружин Житомирської області», - повідомляє управління ОДА.

Зазначається, що постраждалі в складі туристичної групи з 11 осіб відпочивали в Гуцульській садибі в селищі Ворохта.

Стан постраждалих - середнього ступеня тяжкості. Зараз фахівці проводять заходи щодо епідрозслідування.

Нагадаємо, троє столичних школярів потрапили до лікарні після куріння електронних сигарет.