Від нового вірусу у Китаї померли вже 17 людей



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Епіцентр поширення вірусу – місто Ухань у Китаї

Число хворих на коронавірус у Китаї перевищило 570 осіб

У Китаї зареєстровано 17 смертей від нового респіраторного вірусу. Всі вони зафіксовані у провінції Хубей, де розташований епіцентр поширення вірусу – місто Ухань.

Влада Китаю також підтвердила 571 випадок зараження новим коронавірусом.

Напередодні влада Уханя оголосила про призупинення руху громадського транспорту, жителів попросили не виїжджати за межі населеного пункту.

На тлі поширення у Китаї невідомого коронавірусу, у Римі запровадили додаткові перевірки в аеропорту Ф’юмічіно.

Нагадаємо, що у Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю.

Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

Також у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.