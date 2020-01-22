Від правця на Волині помер 43-річний чоловік



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Причиною захворювання стало інфікування відмороженої ступні

Мешканець Локачинського району Волині помер від ускладнень правця, який розвинувся через інфікування обмороженої ноги.



Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.



«19 січня 2020 року 43-х річний мешканець Локачинського району, котрий перебував на лікуванні з діагнозом «правець» помер від ускладнень даного захворювання», – йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що причиною захворювання стало інфікування відмороженої ступні та пізнє звернення за медичною допомогою. Чоловік був госпіталізований в реанімаційне відділення 10 січня, на 10 день після отримання травми. Це був перший зареєстрований випадок на Волині після шестирічної перерви.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі щорічно від правця гине понад 160 тис. людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування правцю у розвинених країнах помирає 30-60% госпіталізованих хворих.



Лікарі епідеміологи нагадують, що щеплення і дотримання заходів безпеки – це найкращий захист від правця.