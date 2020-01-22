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    Троє столичних школярів потрапили до лікарні після куріння електронних сигарет

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    Троє столичних школярів потрапили до лікарні після куріння електронних сигарет

    Підлітки отруїлися невідомою речовиною

    У середу, 22 січня, з однієї із шкіл Києва було госпіталізовано троє підлітків з отруєнням невідомою речовиною. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

    «Підлітки госпіталізовані до Охматдиту. За попередньою інформацією, токсична дія невідомої речовини», - розповіли УНН у Департаменті.

    За інформацією джерел у навчальному закладі, діти курили електронні сигарети, які раніше придбали в Інтернеті.

    Нагадаємо, Кабінет мністрів України 24 грудня 2019 року схвалив законопроєкт, який значно посилить боротьбу з курінням. МОЗ пропонує заборонити всі смакові добавки, які роблять сигарети «смачними» і заохочують неповнолітніх і молодих людей до куріння.

    Також законопроектом вводяться нові маркування для тютюнових виробів: графічні попередження про шкоду куріння будуть змінені на європейські і займати значно більшу частину упаковки сигарет - 65%. Більш того, буде здійснюватися постійна щорічна ротація медичних графічних попереджень.

    Правила до попередження про небезпеку для здоров'я вводяться для всіх видів тютюнових виробів, електронних сигарет і заправних контейнерів (30% від загальної площі).

    Як повідомлялося, 24 серпня 2019 у США зафіксували перший випадок смерті від тяжкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.

    Станом на кінець жовтня відомо вже про 42 загиблих і тисячі хворих.

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