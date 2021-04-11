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    Президент Зеленський вшанував пам’ять жертв нацистських концтаборів

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    &laquo;У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок&raquo; &ndash; Зеленський - Президент Зеленський вшанував пам’ять жертв нацистських концтаборів

    «У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок» – Зеленський

    Фото president.gov.ua

    Відбулося покладання квітів до пам’ятних знаків загиблим

    У Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу «Бабин Яр» у місті Києві.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок. Ми пам’ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть», – зазначив глава Української держави.

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    Президент Зеленський вшанував пам’ять жертв нацистських концтаборів
    Президент Зеленський вшанував пам’ять жертв нацистських концтаборів
    Фото president.gov.ua

    Також відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та пам’ятного знака «Пам’ять заради майбутнього» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

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    Теги: українці Володимир Зеленський Бабин Яр Україна президент
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