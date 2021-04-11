З’явився перелік ФОПів, які мають право на «карантинні» вісім тисяч гривень

Держдопомога 8 тис. грн передбачена для ФОПів та найманих працівників, які змушені були припинити роботу через карантинні обмеження

Кабмін оприлюднив постанову, що визначає види діяльності, за якими підприємці у «червоних» зонах мають право на допомогу

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, що визначає види економічної діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники у «червоних» карантинних зонах мають право на отримання державної допомоги в сумі 8 тис. грн.

Відповідну постанову №329 оприлюднили на Урядовому порталі.

Так, держдопомога 8 тис. грн передбачена для ФОПів та найманих працівників, які задіяні в таких видах діяльності:

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними

матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Постачання готових страв для подій

Обслуговування напоями

Демонстрація кінофільмів

Організування конгресів і торговельних виставок

Театральна та концертна діяльність

Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів

Функціонування театральних і концертних залів

Функціонування бібліотек і архівів

Функціонування музеїв

Функціювання спортивних споруд

Діяльність спортивних клубів

Діяльність фітнес-центрів

Функціювання атракціонів і тематичних парків

Організування інших видів відпочинку та розваг

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

Нагадаємо, 30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Раніше також повідомлялося, що уряд України оновив перелік видів діяльності, за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.З відповідного списку вилучено ряд позицій. Так, згідно з постановою, претендувати на допомогу держави не можуть готелі та інші установи тимчасового проживання (розміщення на час відпустки та іншого тимчасового проживання).

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