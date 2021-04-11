Число померлих від Covid-19 у світі наближається до трьох мільйонів

До числа країн із 10 млн і більше заражень Covid-19 входять США, Бразилія та Індія.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок неділі становить 135 млн 356 тис.256, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса. Про це повідомляє «Interfax-Україна».

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з Covid-19 захворювань зросла до 2 млн 927 тис.806, одужали близько 108 млн осіб.

До числа країн із 10 млн і більше заражень Covid-19 входять США, Бразилія та Індія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 31 млн 150 тис.847 інфікованих Covid-19, зафіксовано 561 тис. 782 летальних результати, вилікувалися понад 24 млн осіб.

На другій позиції в світі за кількістю інфікованих – Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 13 млн 445 тис. 6 хворих, з них померли 351 тис. 334 людини, вилікувалися понад 11 млн.

Третє місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків Covid-19 з початку пандемії становить 13 млн 358 тис.805, кількість померлих - 169 тис. 275, одужали понад 12 млн осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок неділі 377,1. У США на 1 млн жителів померла 1 тис.731 людина, Бразилії – 1 тис. 644, Індії – 122.

Як відомо, вчені заявили про стійкість південноафриканського штаму Covid-19 до вакцини Pfizer.

Раніше стало відомо про те, що американська компанія Pfizer спільно зі своїм німецьким партнером BioNTech направили заявку в Управління з питань якості продовольства і медикаментів США з метою отримання ліцензії на екстрене використання препарату на дітях, вік яких становить від 12 до 15 років. Уточнюється, що найближчим часом компанії мають намір направити заявки в інші регулятори.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомляв, що перші дози вакцини Pfizer Україна отримає у квітні.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.