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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 12112 нових хворих на коронавірус

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    Від коронавірусу за добу померли 235 людей - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 12112 нових хворих на коронавірус

    Від коронавірусу за добу померли 235 людей

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Дніпропетровській областях

    За минулу добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Минулої доби було госпіталізовано 4694 особи, від ускладнень хвороби померли 235 людей, одужали – 5034 особи.

    Здійснено тестувань за добу – 72551 (зокрема методом ПЛР – 34461, методом ІФА – 8379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29711).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1853249 осіб;
    • одужало – 1410860 осіб;
    • летальних випадків – 37014;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8656885.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1374), Дніпропетровській (1333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

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    Теги: Україна Максим Степанов хвороби коронавірус
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