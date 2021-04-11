Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 12112 нових хворих на коронавірус
Від коронавірусу за добу померли 235 людей
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Дніпропетровській областях
За минулу добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
Минулої доби було госпіталізовано 4694 особи, від ускладнень хвороби померли 235 людей, одужали – 5034 особи.
Здійснено тестувань за добу – 72551 (зокрема методом ПЛР – 34461, методом ІФА – 8379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29711).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1853249 осіб;
- одужало – 1410860 осіб;
- летальних випадків – 37014;
- проведено ПЛР-тестувань – 8656885.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1374), Дніпропетровській (1333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.