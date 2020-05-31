У Збройних Силах за минулу добу – 12 нових випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ЗСУ на коронавірус хворіють 118 осіб

Від коронавірусу померли четверо військовослужбовців

Станом на ранок 31 травня в Збройних Силах України хворіє 118 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано дванадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ.

У ізоляторі військової частини (Харківська область) перебуває 1 військовослужбовець. Симптоми захворювання відсутні.

Ще одинадцять осіб (Київська область – 9 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Житомирська область – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало 111 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 453 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 105 осіб.

«У Збройних Силах України зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що у чоловіка окрім гострої респіраторної хвороби Covid-19 були супутні захворювання.

Коронавірус в Україні

Всього 23672

Хворіють 13426

Одужали 9538

Померли 708

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників. За даними Центру громадського здоров'я, 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджені випадки Covid-19.