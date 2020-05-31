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    Здоров'я

    За добу в Україні коронавірус підтвердили у 67 медиків

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    За добу в Україні на Covid-19 захворіли 67 медиків - За добу в Україні коронавірус підтвердили у 67 медиків
    За добу в Україні на Covid-19 захворіли 67 медиків

    Лабораторно підтверджені 31 травня 23672 випадки Covid-19

    За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За минулу добу захворіли 468 осіб, з них 12 дітей та 67 медпрацівників. Було госпіталізовано 93 особи. Зафіксовано 12 летальних випадків. При цьому одужало 227 осіб», – сказав Степанов.

    За даними Центру громадського здоров'я, 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджені випадки Covid-19. Коронавірусна хвороба виявлена:

    • Вінницька область — 993 випадки;
    • Волинська область — 908 випадків;
    • Дніпропетровська область — 942 випадки;
    • Донецька область — 163 випадки;
    • Житомирська область — 739 випадків;
    • Закарпатська область — 1189 випадків;
    • Запорізька область — 444 випадки;
    • Івано-Франківська область — 1402 випадки;
    • Кіровоградська область — 511 випадків;
    • м. Київ — 2985 випадків;
    • Київська область — 1573 випадки;
    • Львівська область — 1669 випадків;
    • Луганська область — 47 випадків;
    • Миколаївська область — 293 випадки;
    • Одеська область — 888 випадків;
    • Полтавська область — 270 випадків;
    • Рівненська область — 1713 випадків;
    • Сумська область — 168 випадків;
    • Тернопільська область — 1169 випадків;
    • Харківська область — 1066 випадків;
    • Херсонська область — 178 випадків;
    • Хмельницька область — 444 випадки;
    • Чернівецька область — 3349 випадків;
    • Черкаська область — 402 випадки;
    • Чернігівська область — 167 випадків.

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 травня 2020 року до Центру надійшло 908 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58843 повідомлення про підозру на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23672
    • Хворіють
      13426
    • Одужали
      9538
    • Померли
      708

    Станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.

    здоров'я медицина Максим Степанов коронавірус
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