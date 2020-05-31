За добу в Україні коронавірус підтвердили у 67 медиків
Лабораторно підтверджені 31 травня 23672 випадки Covid-19
За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«За минулу добу захворіли 468 осіб, з них 12 дітей та 67 медпрацівників. Було госпіталізовано 93 особи. Зафіксовано 12 летальних випадків. При цьому одужало 227 осіб», – сказав Степанов.
За даними Центру громадського здоров'я, 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджені випадки Covid-19. Коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 993 випадки;
- Волинська область — 908 випадків;
- Дніпропетровська область — 942 випадки;
- Донецька область — 163 випадки;
- Житомирська область — 739 випадків;
- Закарпатська область — 1189 випадків;
- Запорізька область — 444 випадки;
- Івано-Франківська область — 1402 випадки;
- Кіровоградська область — 511 випадків;
- м. Київ — 2985 випадків;
- Київська область — 1573 випадки;
- Львівська область — 1669 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 293 випадки;
- Одеська область — 888 випадків;
- Полтавська область — 270 випадків;
- Рівненська область — 1713 випадків;
- Сумська область — 168 випадків;
- Тернопільська область — 1169 випадків;
- Харківська область — 1066 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 444 випадки;
- Чернівецька область — 3349 випадків;
- Черкаська область — 402 випадки;
- Чернігівська область — 167 випадків.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 травня 2020 року до Центру надійшло 908 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58843 повідомлення про підозру на Covid-19.
-
Всього23672
-
Хворіють13426
-
Одужали9538
-
Померли708
Станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.