За добу в Україні коронавірус підтвердили у 67 медиків



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За добу в Україні на Covid-19 захворіли 67 медиків

Лабораторно підтверджені 31 травня 23672 випадки Covid-19

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 468 осіб, з низ 12 дітей та 67 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіли 468 осіб, з них 12 дітей та 67 медпрацівників. Було госпіталізовано 93 особи. Зафіксовано 12 летальних випадків. При цьому одужало 227 осіб», – сказав Степанов.

За даними Центру громадського здоров'я, 31 травня в Україні 23672 лабораторно підтверджені випадки Covid-19. Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 993 випадки;

Волинська область — 908 випадків;

Дніпропетровська область — 942 випадки;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 739 випадків;

Закарпатська область — 1189 випадків;

Запорізька область — 444 випадки;

Івано-Франківська область — 1402 випадки;

Кіровоградська область — 511 випадків;

м. Київ — 2985 випадків;

Київська область — 1573 випадки;

Львівська область — 1669 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 293 випадки;

Одеська область — 888 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1713 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1169 випадків;

Харківська область — 1066 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 444 випадки;

Чернівецька область — 3349 випадків;

Черкаська область — 402 випадки;

Чернігівська область — 167 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 травня 2020 року до Центру надійшло 908 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 58843 повідомлення про підозру на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 23672

Хворіють 13426

Одужали 9538

Померли 708

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Станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.