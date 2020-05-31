Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 468 нові випадки коронавірусу



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Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби

За добу – 468 нових випадків

Станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 277 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 672 особи. З них смертельних випадків – 708. Також одужали 9 538 осіб.

Нагадаємо, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

Коронавірус в Україні

Всього 23672

Хворіють 13426

Одужали 9538

Померли 708

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До слова, що напередодні на Прикарпатті від коронавірусу померла медсестра дитячої лікарні.

Як повідомлялося, за минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 20 нових випадків Covid-19. Всього за час пандемії одужало – 111 осіб.

Зазначимо, що кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19 в світі перевищила 5,808 мільйонів.