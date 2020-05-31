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    Події в Україні

    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 468 нові випадки коронавірусу

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    Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби - Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 468 нові випадки коронавірусу
    Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби

    За добу – 468 нових випадків

    Станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.

    Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 277 пацієнтів.

    Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 672 особи. З них смертельних випадків – 708. Також одужали 9 538 осіб.

    Нагадаємо, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23672
    • Хворіють
      13426
    • Одужали
      9538
    • Померли
      708

    До слова, що напередодні на Прикарпатті від коронавірусу померла медсестра дитячої лікарні.

    Як повідомлялося, за минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 20 нових випадків Covid-19. Всього за час пандемії одужало – 111 осіб.

    Зазначимо, що кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19 в світі перевищила 5,808 мільйонів.

    хвороби коронавірус
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