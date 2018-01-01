Україна може перейти на довгострокове планування постачання вакцин

За словами заступника міністра охорони здоров'я, у світі наразі є дефіцит вакцин через обмежену кількість потужностей майданчиків виробництва

Україна з 2018 року може перейти на довгострокове планування постачання вакцин. Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина, передає Інтерфакс-Україна. [READ_MORE] «Термін виробництва вакцин - мінімум 12 місяців, а може бути і більше. У всьому світі наразі дефіцит вакцин як через обмежену кількість



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За словами заступника міністра охорони здоров'я, у світі наразі є дефіцит вакцин через обмежену кількість потужностей майданчиків виробництва

Україна з 2018 року може перейти на довгострокове планування постачання вакцин. Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина, передає Інтерфакс-Україна.

«Термін виробництва вакцин - мінімум 12 місяців, а може бути і більше. У всьому світі наразі дефіцит вакцин як через обмежену кількість потужностей майданчиків виробництва, так і через великі обсяги замовлень. Розвинуті країни практикують довгострокове планування закупівлі вакцин. Ми обговорюємо таку можливість для України і сподіваємося, що з 2018 року Україна перейде на довгострокове планування на кілька років уперед», - заявила Стефанишина.

Для такого нововведення можуть знадобитися зміни Бюджетного кодексу.

«Для цього є політична воля. Наразі, коли в нас, на щастя, є вакцини у країні, ми можемо замовляти їх на три роки вперед. Крім того, ми зобов'язані створити запас вакцин у розмірі 25%. Для цього треба змінювати законодавство. Всередині МОЗ така політична воля є, вона є і з боку прем'єр-міністра. Сподіваюся, народні депутати нас підтримають», - сказала вона.

За оцінкою заступника міністра, загалом процес бюджетних закупівель ліків у цей час є дуже забюрократизованим, а однією з основних проблем є відсутність реєстру пацієнтів та електронної системи обліку ліків.